Se calienta el clásico: Barcelona puede consagrarse campeón frente al Real Madrid
Con 11 puntos de ventaja y solo 12 en juego, el equipo de Hansi Flick visita el Santiago Bernabéu con la posibilidad de levantar el título si logra sumar al menos un punto frente al Merengue.
La temporada 2025/26 del fútbol español entra en su recta final y el clásico de la fecha 35 puede definir un campeonato que se perfila cómo uno de los más apasionantes del último tiempo. El Barcelona, que viene demostrando un gran nivel colectivo en los últimos años, llega como líder absoluto con 88 puntos, once más que su escolta, el Real Madrid, que acumula 77 unidades y viene alternando una etapa de irregularidad que genera preocupación puertas adentro.
Para el equipo de Álvaro Arbeloa el escenario es complejo, ya que se encuentra obligado a ganar ante su público para mantener vivas las chances matemáticas y evitar que su máximo rival celebre el título en su propia casa. Por el contrario, un empate o una victoria del visitante sentenciarán el torneo.
El fixture de Barcelona y Real Madrid en la recta final
Ambos equipos buscarán sumar la mayor cantidad de puntos en los cuatro partidos que les quedan por delante para definir el cierre de la temporada:
Barcelona
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Fecha 35: Real Madrid (Visitante, 10 de mayo)
Fecha 36: Alavés (Visitante, 13 de mayo)
Fecha 37: Betis (Local, 17 de mayo)
Fecha 38: Valencia (Visitante, 24 de mayo)
Real Madrid
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Fecha 35: Barcelona (Local, 10 de mayo)
Fecha 36: Real Oviedo (Local, 14 de mayo)
Fecha 37: Sevilla (Visitante, 17 de mayo)
Fecha 38: Bilbao (Local, 24 de mayo)
El partido del próximo sábado no solo define al campeón de La Liga, sino que puede alterar el prestigioso balance histórico entre ambos gigantes. Hasta el momento, el historial favorece por la mínima diferencia al Real Madrid, aunque el Barcelona acecha de cerca y buscará dar el golpe en un campeonato que puede quedar en los libros del fútbol español.
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Victorias del Real Madrid: 106
Victorias del Barcelona: 105
Empates entre ambos: 52
Así está la tabla de posiciones de LaLiga de España 2025/26
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