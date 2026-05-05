Se calienta el clásico: Barcelona puede consagrarse campeón frente al Real Madrid

La temporada 2025/26 del fútbol español entra en su recta final y el clásico de la fecha 35 puede definir un campeonato que se perfila cómo uno de los más apasionantes del último tiempo. El Barcelona, que viene demostrando un gran nivel colectivo en los últimos años, llega como líder absoluto con 88 puntos, once más que su escolta, el Real Madrid, que acumula 77 unidades y viene alternando una etapa de irregularidad que genera preocupación puertas adentro.