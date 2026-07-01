Barcelona presiona por Julián Álvarez: Laporta le puso un plazo al Atlético de Madrid
El presidente del club catalán reconoció que mantiene conversaciones con la dirigencia del Colchonero por el delantero argentino y advirtió que la propuesta presentada no permanecerá abierta de manera indefinida.
El futuro de Julián Álvarez continúa siendo uno de los grandes temas del mercado de pases europeo y Barcelona no oculta su intención de incorporarlo. En medio de las negociaciones con Atlético de Madrid, el presidente Joan Laporta brindó nuevos detalles sobre el estado de las conversaciones y dejó un mensaje contundente para la dirigencia rojiblanca: la oferta presentada por el conjunto catalán tiene un límite y no permanecerá vigente para siempre.
Durante una entrevista, el máximo dirigente blaugrana confirmó que mantuvo contactos directos con las autoridades del Atlético y explicó cuál fue la postura que adoptó Barcelona desde el inicio de las negociaciones. Laporta aseguró que el club realizó una propuesta formal respetando la posición de la institución madrileña, aunque dejó en claro que espera una definición en un plazo razonable.
"Deco hizo una oferta de una cantidad determinada por este jugador. Sabemos que el jugador quiere venir al Barça desde hace tiempo, desde antes de que estuviera en el City. Hicimos esta oferta con todo el respeto para el Atlético; tienen todo mi respeto, tanto Cerezo como Gil Marín", explicó el presidente del club catalán al referirse al trabajo realizado por el director deportivo en busca de cerrar la incorporación del delantero argentino.
Joan Laporta sigue pujando por Julián Álvarez: ¿lo podrá sacar del Atlético de Madrid?
Laporta también reveló cuál fue la respuesta que recibió por parte de los dirigentes del Atlético de Madrid. Según contó, desde el club rojiblanco le manifestaron que actualmente no contemplan desprenderse de Julián Álvarez porque todavía no cuentan con un reemplazante de sus características: "Tenían la oferta y nos dijeron que no tenían previsto vender porque no tenían alternativa, y les dije que si tenían alternativa, la oferta era firme. Saben cuál es nuestra voluntad, y si lo quieren hacer, estaríamos encantados. Nos merecen el máximo respeto y tenemos buenas relaciones tanto a nivel institucional como a nivel personal también", señaló.
El presidente de Barcelona también hizo referencia a la repercusión que generaron algunas publicaciones realizadas por Atlético de Madrid en sus redes sociales y a las recientes declaraciones del propio Julián Álvarez acerca de su futuro. Insistió en que el interés del futbolista por cambiar de club no fue provocado por la institución catalana: "Nosotros seguimos teniendo el mismo respeto al Atlético que hemos tenido siempre, que es mucho. Los tuits fueron antes de que Julián manifestara que su sueño era jugar en un equipo grande; no habló en ningún momento del Barça. Algunos han interpretado que era el Barça y otros no. Él manifestó el sueño o la idea de cambiar de equipo. Nosotros no hemos forzado esto. Ha sido el jugador. El jugador ha estado en la órbita del Barça antes de fichar por el Manchester City, siempre ha estado en nuestra órbita".
Más adelante, Laporta dejó la frase que más repercusión generó al marcar que la propuesta económica presentada por Barcelona no será eterna: "En ese momento no pudimos hacer frente a la operación. El Atlético sabe de esta oferta, no ha contestado que no vende, y entendemos que no vende porque no tiene alternativa, que es lo que se me dijo personalmente. Espero que, si tienen alternativa, tenga en consideración la oferta del Barça. No es ilimitada en el tiempo”.
De esa manera, el dirigente buscó ejercer presión para obtener una respuesta definitiva en las próximas semanas. Finalmente, el presidente blaugrana se mostró confiado en que ambas instituciones podrán resolver la negociación de la mejor manera, recordando los numerosos traspasos concretados entre los clubes durante los últimos años.
"Los representantes del Atlético tienen mucha experiencia en todo esto, ahí tienen nuestra oferta, y si quieren aceptarla estaremos encantados. No será la primera operación entre Barça y Atlético, ha habido más de una y más de diez. Salvo alguna conflictiva, desde mi primer mandato todas han sido acordadas y sin problema". Y concluyó con un nuevo llamado a la dirigencia del Colchonero: "Veo que el Atlético se está cerrando en banda, y por un lado espero que recapacite y de alguna manera acepte esta oferta, y si no lo hace, que lo comuniquen otra vez y ya veremos qué hacemos".
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