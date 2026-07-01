Barcelona presiona por Julián Álvarez: Laporta le puso un plazo al Atlético de Madrid

Más adelante, Laporta dejó la frase que más repercusión generó al marcar que la propuesta económica presentada por Barcelona no será eterna: "En ese momento no pudimos hacer frente a la operación. El Atlético sabe de esta oferta, no ha contestado que no vende, y entendemos que no vende porque no tiene alternativa, que es lo que se me dijo personalmente. Espero que, si tienen alternativa, tenga en consideración la oferta del Barça. No es ilimitada en el tiempo”.

De esa manera, el dirigente buscó ejercer presión para obtener una respuesta definitiva en las próximas semanas. Finalmente, el presidente blaugrana se mostró confiado en que ambas instituciones podrán resolver la negociación de la mejor manera, recordando los numerosos traspasos concretados entre los clubes durante los últimos años.

"Los representantes del Atlético tienen mucha experiencia en todo esto, ahí tienen nuestra oferta, y si quieren aceptarla estaremos encantados. No será la primera operación entre Barça y Atlético, ha habido más de una y más de diez. Salvo alguna conflictiva, desde mi primer mandato todas han sido acordadas y sin problema". Y concluyó con un nuevo llamado a la dirigencia del Colchonero: "Veo que el Atlético se está cerrando en banda, y por un lado espero que recapacite y de alguna manera acepte esta oferta, y si no lo hace, que lo comuniquen otra vez y ya veremos qué hacemos".