Conmoción en Italia: investigan a una figura de Inter en una causa por presunta prostitución infantil

De acuerdo con SportMediaset, la joven ya declaró como testigo ante la Justicia y aseguró que no mantuvo relaciones sexuales con Bastoni. Esa versión será contrastada con el resto de las pruebas reunidas por la Fiscalía.

El defensor del Inter fue citado para declarar el 3 de julio ante la Fiscalía de Milán. Su abogado, Salvatore Scuto, rechazó las acusaciones y sostuvo ante la agencia AGI: "Mi cliente niega haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad. La citación para comparecer el viernes es anónima; no sabemos nada sobre la investigación. Decidiremos si respondemos o no a la fiscalía". En otra declaración difundida por SportMediaset, el letrado agregó: "Puedo descartar la posibilidad de que mi cliente haya tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, y mucho menos con menores".

Otros futbolistas fueron citados como testigos

La Guardia di Finanza también notificó a Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi, quienes aparecen mencionados en conversaciones interceptadas. Según la información publicada por SportMediaset, ninguno de ellos está imputado en la causa y fueron convocados únicamente en calidad de testigos. La investigación continúa abierta y las autoridades italianas buscan determinar la naturaleza de los encuentros organizados por la agencia y establecer si existieron delitos vinculados a menores de edad.