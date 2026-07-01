El futuro del Changuito Zeballos en Boca entra en una etapa decisiva: fue relegado por el DT
El delantero perdió terreno en el inicio del nuevo semestre debido a la incertidumbre sobre la renovación de su vínculo, que finaliza a fin de año.
Exequiel Zeballos atraviesa uno de los momentos más delicados desde su aparición en la Primera División de Boca. A pocos meses de la finalización de su contrato, el delantero quedó envuelto en una situación que condiciona seriamente su presente deportivo y alimenta las dudas sobre su continuidad en el club: el Changuito no participó del primer ensayo formal de fútbol y comenzó a perder protagonismo dentro del plantel.
En el arranque del nuevo semestre, Rodolfo Arruabarrena tomó una decisión que refleja el escenario actual. La determinación del entrenador está directamente relacionada con el futuro contractual del atacante. Su vínculo finaliza el 31 de diciembre de este año y, hasta el momento, no existe un acuerdo para extenderlo. Esa falta de definiciones llevó al cuerpo técnico a modificar la consideración que tenía sobre el futbolista.
Desde el entorno del club sostienen que la ausencia del santiagueño en la práctica no significa que haya sido apartado del plantel ni que se encuentre entrenando por separado. Sin embargo, la realidad indica que el delantero comenzó a quedar relegado en la planificación futbolística mientras continúa sin resolverse su situación contractual. La decisión de Arruabarrena responde a la incertidumbre existente y a la intención de priorizar a aquellos jugadores que tienen garantizada su permanencia en la institución.
La tajante postura del Vasco Arruabarrena con el Changuito Zeballos en Boca
En la dirigencia azul y oro la postura fue clara durante los últimos meses. La dirigencia estaba dispuesta a negociar una transferencia siempre que llegara una propuesta conveniente para todas las partes. El objetivo era encontrar una salida mediante una venta antes de que el contrato ingresara en su etapa final.
En ese contexto aparecieron sondeos desde Europa, con clubes como Bologna, Napoli y Fiorentina siguiendo de cerca la situación del atacante, aunque ninguna de esas gestiones terminó transformándose en una oferta formal que satisficiera las pretensiones del club.
Mientras tanto, el tiempo comenzó a jugar un papel determinante. Al encontrarse a menos de seis meses del vencimiento de su contrato, Zeballos ya tiene la posibilidad de negociar libremente con cualquier institución para incorporarse sin costo a partir del 1 de enero de 2027. Conscientes de ese escenario, le acercaron una propuesta para renovar el vínculo, ya sea con la intención de sostenerlo dentro del plantel o de garantizar una futura transferencia mediante una venta acordada.
Sin embargo, según aseguran desde la institución, esa oferta todavía no recibió una respuesta por parte del futbolista. Las conversaciones entre Arruabarrena y Zeballos también habrían influido en la decisión del entrenador. De acuerdo con lo que trascendió, el delantero manifestó su deseo de abandonar el club mediante una transferencia durante este mercado de pases. Esa postura terminó reforzando la idea del cuerpo técnico de comenzar a proyectar el equipo sin contar con él como una alternativa habitual.
Con este panorama, el desenlace parece depender exclusivamente de la llegada de un comprador antes del cierre del mercado. Si no aparece una oferta que permita resolver el conflicto, el Changuito podría pasar varios meses con escasa participación futbolística mientras se acerca el vencimiento de su contrato.
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