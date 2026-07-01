El futuro del Changuito Zeballos en Boca entra en una etapa decisiva: fue relegado por el DT

Mientras tanto, el tiempo comenzó a jugar un papel determinante. Al encontrarse a menos de seis meses del vencimiento de su contrato, Zeballos ya tiene la posibilidad de negociar libremente con cualquier institución para incorporarse sin costo a partir del 1 de enero de 2027. Conscientes de ese escenario, le acercaron una propuesta para renovar el vínculo, ya sea con la intención de sostenerlo dentro del plantel o de garantizar una futura transferencia mediante una venta acordada.

Sin embargo, según aseguran desde la institución, esa oferta todavía no recibió una respuesta por parte del futbolista. Las conversaciones entre Arruabarrena y Zeballos también habrían influido en la decisión del entrenador. De acuerdo con lo que trascendió, el delantero manifestó su deseo de abandonar el club mediante una transferencia durante este mercado de pases. Esa postura terminó reforzando la idea del cuerpo técnico de comenzar a proyectar el equipo sin contar con él como una alternativa habitual.

Con este panorama, el desenlace parece depender exclusivamente de la llegada de un comprador antes del cierre del mercado. Si no aparece una oferta que permita resolver el conflicto, el Changuito podría pasar varios meses con escasa participación futbolística mientras se acerca el vencimiento de su contrato.