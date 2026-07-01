FIFA designó al árbitro que dirigirá a la Selección Argentina vs. Cabo Verde: quién es
Con experiencia internacional y un pasado en la MLS, Drew Fischer, árbitro canadiense, fue elegido para dirigir el cruce de los 16avos de final del Mundial 2026.
La FIFA confirmó que el canadiense Drew Fischer será el encargado de impartir justicia en el partido entre la Selección Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro, que se disputará el viernes en Miami, marcará una nueva presencia del árbitro de 45 años en un compromiso de la Albiceleste, aunque su nombre también trae a la memoria una de las controversias arbitrales más importantes de los últimos años dentro del fútbol de la Concacaf.
Nacido en Calgary, Fischer construyó gran parte de su carrera dentro del fútbol norteamericano. Habitualmente integra las designaciones de la Major League Soccer (MLS), donde acumula una extensa trayectoria con 229 partidos dirigidos. Su crecimiento internacional comenzó en 2015, cuando obtuvo la escarapela FIFA, y desde entonces fue sumando experiencia en diferentes competencias continentales e internacionales, convirtiéndose en uno de los jueces más reconocidos de Canadá.
Entre los encuentros destacados de su recorrido aparece el partido en el que Inter Miami derrotó 3-1 a Vancouver Whitecaps para conquistar el primer título de liga de su historia. Ese compromiso fue uno de los tantos que arbitró en la MLS, torneo donde también tuvo la oportunidad de dirigir a Lionel Messi desde la llegada del capitán argentino al fútbol estadounidense.
El polémico antecedente del árbitro que dirigirá a la Selección Argentina vs. Cabo Verde
Sin embargo, uno de los episodios que más repercusión tuvo en su carrera ocurrió durante la Concacaf Nations League de 2023. En los cuartos de final entre México y Honduras, Fischer se desempeñaba como responsable del VAR y protagonizó una situación que generó fuertes cuestionamientos. Según explicó posteriormente el árbitro principal, el salvadoreño Iván Barton, el canadiense intervino para modificar el tiempo agregado durante el segundo tiempo.
"El árbitro que estaba en el VAR, un canadiense, me llamó y me dijo: tienes que agregar 9 minutos con 40 segundos; pero yo decidí dar solamente nueve. Cuando se cumplieron los nueve minutos el VAR me llamó y me dijo Barton tenes que dar dos minutos más", relató el juez tras el encuentro. Aquella decisión terminó siendo determinante para el desarrollo del partido.
México consiguió el empate cuando ya se jugaba el décimo minuto del tiempo adicional y posteriormente terminó imponiéndose en la definición por penales, lo que provocó numerosas críticas hacia la actuación del equipo arbitral y especialmente hacia la intervención realizada desde la cabina del VAR. Pese a la controversia, pocos días más tarde Fischer fue designado para integrar el equipo arbitral de la final entre México y Estados Unidos, compromiso que terminó con victoria del conjunto estadounidense por 2-0.
La única vez que Drew Fischer dirigió oficialmente a la Selección Argentina
En lo que respecta a la Selección Argentina, el canadiense solamente registra un antecedente como árbitro principal. Fue en el amistoso disputado en Filadelfia antes de la Copa América 2024, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 1-0 a Ecuador gracias a un gol convertido por Ángel Di María. Aquella victoria sirvió como preparación para un torneo que la Albiceleste terminaría conquistando semanas después.
Esta Copa del Mundo representa su primera experiencia. Hasta el momento dirigió dos encuentros del certamen: el triunfo de Francia por 3-0 sobre Irak y la victoria de Croacia por 2-1 frente a Ghana, resultado que permitió la clasificación del conjunto europeo a los 16avos de final. Además, suma participación en el último Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos, donde arbitró la sorpresiva victoria de Botafogo frente a Paris Saint-Germain y el éxito de Al-Ain sobre Wydad.
La terna arbitral completa para Argentina vs Cabo Verde
- Arbitro principal: Drew Fischer (Canadá)
- Asistente 1: Michael Barwegen (Canadá)
- Asistente 2: Lyes Arfa (Canadá)
- 4to: Katia Garcia (México)
- 5to: Sandra Ramirez (México)
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