FIFA designó al árbitro que dirigirá a la Selección Argentina vs. Cabo Verde: quién es

México consiguió el empate cuando ya se jugaba el décimo minuto del tiempo adicional y posteriormente terminó imponiéndose en la definición por penales, lo que provocó numerosas críticas hacia la actuación del equipo arbitral y especialmente hacia la intervención realizada desde la cabina del VAR. Pese a la controversia, pocos días más tarde Fischer fue designado para integrar el equipo arbitral de la final entre México y Estados Unidos, compromiso que terminó con victoria del conjunto estadounidense por 2-0.

La única vez que Drew Fischer dirigió oficialmente a la Selección Argentina

En lo que respecta a la Selección Argentina, el canadiense solamente registra un antecedente como árbitro principal. Fue en el amistoso disputado en Filadelfia antes de la Copa América 2024, cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni derrotó 1-0 a Ecuador gracias a un gol convertido por Ángel Di María. Aquella victoria sirvió como preparación para un torneo que la Albiceleste terminaría conquistando semanas después.

Esta Copa del Mundo representa su primera experiencia. Hasta el momento dirigió dos encuentros del certamen: el triunfo de Francia por 3-0 sobre Irak y la victoria de Croacia por 2-1 frente a Ghana, resultado que permitió la clasificación del conjunto europeo a los 16avos de final. Además, suma participación en el último Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos, donde arbitró la sorpresiva victoria de Botafogo frente a Paris Saint-Germain y el éxito de Al-Ain sobre Wydad.

La terna arbitral completa para Argentina vs Cabo Verde