Julián Álvarez pidió irse del Atlético de Madrid en pleno Mundial: "Quiero cumplir mi sueño"

Embed “No es momento para hablar de esto pero tampoco puedo esconderme, trato de ser una persona honesta. Hablé con las personas del Atlético Madrid y creo que lo mejor para todos es una TRANSFERENCIA. Quiero cumplir mi sueño”



La bomba de Julián Álvarez, pidiendo ser transferido pic.twitter.com/plm9bnmKRX — PaseClave (@paseclave__) June 22, 2026

arcelona y Real Madrid, atentos al futuro de Julián Álvarez

Las palabras del delantero llegan en un momento de máxima expectativa por su futuro. En las últimas semanas, medios españoles informaron que tanto Barcelona como Real Madrid se movieron para intentar quedarse con el campeón del mundo, aunque hasta ahora el Atlético de Madrid rechazó las propuestas por considerarlas insuficientes.

De esta manera, el propio futbolista terminó de instalar su salida como un escenario concreto. Si bien evitó dar nombres sobre su próximo destino, en España interpretan que su gran objetivo sería vestir la camiseta del Barcelona, club que lo sigue de cerca desde hace tiempo.

En pleno Mundial 2026, y mientras sigue peleando por un lugar entre los titulares de la Selección Argentina, Julián Álvarez también quedó en el centro de la escena por una decisión que promete sacudir el próximo mercado de pases europeo.