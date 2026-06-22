Julián Álvarez pidió irse del Atlético de Madrid en pleno Mundial: "Quiero cumplir mi sueño"
Tras el triunfo de Argentina ante Austria, Julián Álvarez confirmó que habló con Atlético de Madrid y abrió la puerta a una salida.
Mientras la Selección Argentina celebraba la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 tras vencer a Austria, Julián Álvarez dejó una declaración que hizo ruido fuerte en Europa. El delantero del Atlético Madrid rompió el silencio sobre su futuro y reconoció públicamente que habló con la dirigencia del club para definir su situación en el próximo mercado de pases.
El ex River viene siendo uno de los nombres más buscados del mercado europeo luego de una gran temporada en el fútbol español y, en medio de ese contexto, dejó en claro que su ciclo en el equipo de Diego Simeone podría estar llegando a su fin.
Consultado en zona mixta luego del triunfo de la Albiceleste, el atacante eligió no esquivar el tema y explicó que ya tuvo charlas con la gente del club. “Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar”, expresó.
Pero la frase más fuerte llegó inmediatamente después. “Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, lanzó Julián Álvarez, en una declaración que impactó de lleno en el mercado europeo y que deja en evidencia su deseo de cambiar de aire una vez finalizada la Copa del Mundo.
arcelona y Real Madrid, atentos al futuro de Julián Álvarez
Las palabras del delantero llegan en un momento de máxima expectativa por su futuro. En las últimas semanas, medios españoles informaron que tanto Barcelona como Real Madrid se movieron para intentar quedarse con el campeón del mundo, aunque hasta ahora el Atlético de Madrid rechazó las propuestas por considerarlas insuficientes.
De esta manera, el propio futbolista terminó de instalar su salida como un escenario concreto. Si bien evitó dar nombres sobre su próximo destino, en España interpretan que su gran objetivo sería vestir la camiseta del Barcelona, club que lo sigue de cerca desde hace tiempo.
En pleno Mundial 2026, y mientras sigue peleando por un lugar entre los titulares de la Selección Argentina, Julián Álvarez también quedó en el centro de la escena por una decisión que promete sacudir el próximo mercado de pases europeo.
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