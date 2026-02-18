Barcelona SC vs. Argentinos Juniors, por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV
El equipo de La Paternal arranca su camino en Ecuador frente a un rival reforzado, pero envuelto en conflictos institucionales que marcan el clima del cruce.
La Copa Libertadores 2026 levanta el telón para Argentinos Juniors en un escenario exigente. Desde las 21:30, el conjunto dirigido por Nicolás Diez visitará a Barcelona SC en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil, por la ida de la segunda ronda clasificatoria. El Bicho llega revitalizado tras un triunfo de peso ante River, mientras que el elenco ecuatoriano combina incorporaciones rutilantes con una fuerte crisis dirigencial.
El presente del conjunto amarillo presenta contrastes notorios. En el plano deportivo, la llegada de futbolistas de renombre como Darío “Pipa” Benedetto y el empate en un amistoso frente al Inter Miami de Lionel Messi renovaron la ilusión de su hinchada. Sin embargo, la situación institucional sacudió la estabilidad del club. El llamado “Caso Goleada” derivó en la detención y posterior destitución del presidente Antonio Álvarez por “presunto lavado de dinero y defraudación tributaria al Estado ecuatoriano”.
Este escenario agrega un condimento especial a la serie. Argentinos, por su parte, intenta capitalizar el envión anímico conseguido en el ámbito local. Tras un 2025 irregular y un inicio de 2026 marcado por frustraciones en momentos decisivos, el equipo logró una actuación convincente en contexto y rival ante su gente. La victoria cambió el ánimo en La Paternal y reactivó la ilusión continental.
El desafío no será sencillo. Jugar en Guayaquil implica afrontar clima pesado, presión de un estadio colmado y un adversario que, pese a sus conflictos internos, cuenta con jugadores capaces de desequilibrar. Nico Diez apuesta a sostener la identidad de juego que caracteriza al Bicho, con posesión dinámica y agresividad en campo rival, pero también con mayor eficacia en el área contraria, una cuenta pendiente en el último tiempo.
La serie se definirá la próxima semana en el Estadio Diego Armando Maradona. Allí, el Bicho intentará hacer valer la localía para avanzar a la Fase 3, donde aguardará el vencedor del cruce entre Botafogo de Brasil y Nacional Potosí de Bolivia. La ilusión está en marcha y el primer paso se dará esta noche en Ecuador, en un duelo atravesado tanto por el fútbol como por el contexto institucional del anfitrión.
Barcelona SC vs. Argentinos Juniors: probables formaciones
- Barcelona SC: José Contreras; Bryan Carabali, Javier Báez, Luca Sosa, Jonnathan Mina; Jandry Gómez, Johan García, Milton Celiz; Joao Rojas, Sergio Núñez y Jonathan Perlaza. DT: César Farías.
- Argentinos Juniors: Brayan Cortes; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Kevin Coronel; Federico Fattori, Enzo Pérez o Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Alan Lescano, Emiliano Viveros; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Barcelona SC vs. Argentinos Juniors: otros datos
- Hora: 21:30.
- Estadio: Monumental Banco Pichincha (Guayaquil, Ecuador).
- Árbitro: Fernando Vejar (CHI).
- VAR: Nicolás Millas (CHI).
- TV: Telefe y Fox Sports.
