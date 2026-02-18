Barcelona SC vs. Argentinos Juniors, por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026: horario, formaciones y TV

La serie se definirá la próxima semana en el Estadio Diego Armando Maradona. Allí, el Bicho intentará hacer valer la localía para avanzar a la Fase 3, donde aguardará el vencedor del cruce entre Botafogo de Brasil y Nacional Potosí de Bolivia. La ilusión está en marcha y el primer paso se dará esta noche en Ecuador, en un duelo atravesado tanto por el fútbol como por el contexto institucional del anfitrión.