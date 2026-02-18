Morena Beltrán cuestionó a Úbeda por la situación de Blondel en Boca: "Si no va a competir..."
La periodista apuntó contra el cuerpo técnico por la falta de oportunidades del lateral, que no suma minutos oficiales desde mayo del año pasado.
En medio del presente irregular de Boca, la situación de Lucas Blondel volvió a instalarse en el debate público. El lateral derecho quedó fuera de las últimas convocatorias y su escasa participación despertó cuestionamientos, entre ellos los de Morena Beltrán, su actual pareja, quien expuso su postura durante el programa ESPN F90.
La periodista fue directa al analizar la falta de rodaje del ex Tigre y deslizó que la decisión responde exclusivamente a una cuestión de gustos del entrenador. “Para mí no le gusta. No le gusta como no le gustaba a (Miguel) Russo; si con los cuatro entrenadores anteriores jugó, siendo titular o suplente, pero jugó“, expresó, marcando un contraste con ciclos anteriores.
Beltrán profundizó su crítica al señalar que, más allá de que un futbolista no sea prioridad, la comunicación interna resulta clave. “Están en todo su derecho que no les guste, son las leyes del fútbol. El tema es que te comuniquen para que te puedas ir, para que puedas seguir sintiéndote jugador de fútbol. Eso me parece gestionar bien“, sostuvo.
También diferenció su caso del de otros integrantes del plantel: “Para mí no está colgado, porque entrena con la Primera. Que te colgaran es lo que le hicieron a Lema. Zenón y Janson juega poco, es cierto… pero es parte de las convocatorias”. Y remató con una frase que resonó fuerte: “Si no vas a competir, que te lo digan y te puedas ir“.
Blondel había recibido propuestas en el último mercado, tanto del ámbito local como del exterior, pero la salida de Luis Advíncula rumbo a Alianza Lima modificó los planes y frenó su partida. Con ese panorama, decidió quedarse para disputar el puesto, aunque hoy aparece como tercera alternativa tras la consideración de Marcelo Weigandt y la titularidad de Juan Barinaga.
Desde su llegada en 2023, el defensor acumuló 32 partidos oficiales, con cuatro goles y una asistencia. Su última presentación fue el 19 de mayo de 2025, durante el interinato de Mariano Herrón. Desde entonces, apenas sumó minutos en Reserva. La discusión está abierta y el reclamo público volvió a poner el foco en la gestión del plantel profesional.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario