Nahitan Nández reveló las charlas con Riquelme para volver a Boca: "Me dijo si iba a seguir..."
El aguerrido volante uruguayo, hoy en Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, confesó haber intercambiado mensajes con el presidente para regresar al Xeneize.
En cada mercado de pases hay un nombre que siempre resuena en Boca: el de Nahitan Nández. Incansable, intenso y con carácter, el mediocampista dejó una huella marcada durante sus dos temporadas en el club y desde entonces su posible regreso se convierte en tema recurrente.
Si bien se formó en Peñarol, en La Ribera mostró rápidamente identificación con el ADN bostero. Fue protagonista en partidos calientes, incluido el Superclásico ante River, donde marcó un gol clave en el estadio Monumental en el año 2017.
Entre 2017 y 2019, Riquelme lo disfrutó como hincha en su palco de La Bombonera. Ahora, como presidente, no pierde oportunidad para intentar convencerlo. “Román me mandó mensaje en su momento y estuvimos en contacto por un tiempo. Él me dice que dejé un lindo recuerdo en Boca y que le gustaría que vuelva a vestir la camiseta”, reveló el uruguayo.
Tras cerrar su etapa en Cagliari de Italia, donde también fue referente, Nández optó por aceptar la propuesta económica del fútbol saudí en mayo de 2024. Desde entonces disputó 56 encuentros, convirtió seis goles y repartió diez asistencias.
El vínculo con Riquelme, sin embargo, sigue vigente. “La otra vez, un poco en chiste, me mandó un mensaje diciéndome si iba a seguir de vacaciones en Arabia y si quería volver a Boca, es la personalidad que tiene él”, contó en una entrevista con El Espectador de Uruguay.
Tiempo atrás, ya instalado en Arabia, el volante dejó en claro su deseo a futuro: “Sí, sí. A Boca y Peñarol, claramente, me gustaría volver vigente”. Una frase que reaviva la ilusión de los hinchas xeneizes cada vez que se abre el mercado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario