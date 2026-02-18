Nahitan Nández reveló las charlas con Riquelme para volver a Boca: "Me dijo si iba a seguir..."

nandez boca

Entre 2017 y 2019, Riquelme lo disfrutó como hincha en su palco de La Bombonera. Ahora, como presidente, no pierde oportunidad para intentar convencerlo. “Román me mandó mensaje en su momento y estuvimos en contacto por un tiempo. Él me dice que dejé un lindo recuerdo en Boca y que le gustaría que vuelva a vestir la camiseta”, reveló el uruguayo.