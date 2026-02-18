Con Franco Colapinto como protagonista, la Formula 1 presentó su foto oficial de la temporada 2026
La Máxima difundió la primera imagen grupal del año con los 22 pilotos que integrarán la grilla, en la antesala de una temporada atravesada por un cambio reglamentario histórico.
La Fórmula 1 volvió a cumplir con una de sus tradiciones más simbólicas: la fotografía oficial con todos los pilotos que formarán parte del campeonato. En esta ocasión, la postal correspondiente a la temporada 2026 tuvo un condimento especial para el público argentino, ya que Franco Colapinto apareció ubicado en el fondo, pero sobre una estructura elevada que muchos en redes definieron como “un altar”, lo que rápidamente disparó comentarios y celebraciones.
La imagen marca formalmente el inicio de un calendario que promete ser bisagra en la historia reciente de la categoría. El nuevo reglamento técnico cambiará la fisonomía de los autos y podría alterar el orden competitivo. En ese contexto, el piloto bonaerense afrontará un año decisivo dentro de Alpine F1 Team, escudería en la que buscará consolidarse definitivamente.
A diferencia de temporadas anteriores, la producción fotográfica no se realizó sobre la recta principal del Bahrain International Circuit. Esta vez, la organización eligió un sector cubierto dentro del mismo complejo de Sakhir, donde se desarrollan los ensayos de pretemporada. El cambio de escenario respondió a cuestiones logísticas y a la intensa actividad en pista que se llevaba adelante en paralelo.
El campeonato comenzará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, cita que abrirá un calendario exigente y cargado de expectativas. Además, la temporada tendrá un valor estadístico particular: por primera vez desde 2016 la grilla estará integrada por 22 pilotos, ampliación que se concreta tras el desembarco de Cadillac Formula 1 Team, que se suma como segunda estructura estadounidense junto a Haas F1 Team.
La presencia de Colapinto en la imagen no pasó inadvertida. Rodeado de campeones y figuras consagradas, el argentino aparece como uno de los rostros jóvenes llamados a renovar la categoría. Para él, 2026 representa mucho más que una temporada: es la oportunidad de afirmarse en la élite del automovilismo mundial bajo nuevas reglas y en un contexto competitivo que podría emparejar fuerzas.
