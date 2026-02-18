Con Franco Colapinto como protagonista, la Formula 1 presentó su foto oficial de la temporada 2026

La Fórmula 1 volvió a cumplir con una de sus tradiciones más simbólicas: la fotografía oficial con todos los pilotos que formarán parte del campeonato. En esta ocasión, la postal correspondiente a la temporada 2026 tuvo un condimento especial para el público argentino, ya que Franco Colapinto apareció ubicado en el fondo, pero sobre una estructura elevada que muchos en redes definieron como “un altar”, lo que rápidamente disparó comentarios y celebraciones.