Barcelona vs. Athletic Club, por la semifinal de la Supercopa de España 2026: horario, formaciones y TV
El equipo de Hansi Flick busca defender el título en Arabia Saudita frente a un conjunto vasco golpeado y con una racha adversa en la temporada
Barcelona y Athletic Club se enfrentarán este miércoles desde las 16 en el King Abdullah Sports City Stadium de Jeddah, Arabia Saudita, por la primera semifinal de la Supercopa de España 2026. El duelo marcará el inicio del camino del conjunto catalán en busca del bicampeonato, mientras que el equipo vasco intentará dar el golpe y dejar atrás un presente irregular.
El elenco dirigido por Hansi Flick llega al certamen con un envión futbolístico notable. Viene de imponerse por 2-0 ante Espanyol en el clásico catalán y acumula ocho triunfos consecutivos que lo llevaron a lo más alto de LaLiga. Con ese panorama alentador y con figuras determinantes en gran nivel, el club blaugrana se ilusiona con levantar su primer trofeo del año y repetir la consagración lograda en 2025, cuando goleó al Real Madrid en la final de esta misma competencia.
Entre los nombres propios que sostienen este gran momento aparecen jóvenes y experimentados. Lamine Yamal continúa consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol europeo, mientras que Robert Lewandowski sigue aportando jerarquía y goles. A ellos se suma Raphinha, clave por su desequilibrio y capacidad ofensiva, en un equipo que combina intensidad, posesión y eficacia.
Del otro lado, Athletic Club atraviesa una etapa mucho más compleja. El conjunto de Bilbao lleva más de un mes sin conseguir victorias en el campeonato local, una racha negativa que lo hizo descender hasta el octavo puesto de LaLiga. A ese panorama se le suma una campaña irregular en la Champions League, donde apenas logró un triunfo y se encuentra parcialmente eliminado a falta de dos jornadas para el cierre de la fase de liga.
Pese a ese contexto adverso, los Leones confían en su carácter competitivo y en la posibilidad de sorprender en un partido único. El capitán Iñaki Williams fue uno de los que se expresó antes del viaje y no ocultó su malestar por la sede elegida, al señalar de manera contundente: “Jugar en Arabia es una mier*”. Sus palabras reflejaron el descontento interno, aunque puertas adentro el plantel busca enfocarse en el desafío deportivo.
El ganador de este cruce avanzará a la final de la Supercopa de España, donde se medirá con quien resulte vencedor del choque entre Real Madrid y Atlético de Madrid. El encuentro podrá verse en vivo por televisión y plataformas digitales, en un contexto que promete emociones fuertes, con un Barcelona candidato firme y un Athletic decidido a cambiar su historia reciente en una noche clave.
Barcelona vs. Athletic Club por la Supercopa de España: probables formaciones
- Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín; Balde, Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Lewandowski. DT: Hansi Flick.
- Athletic Club: Simón; Areso, Vivian, Paredes, Lekue; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Berenguer. DT: Ernesto Valverde.
Barcelona vs. Athletic Club: otros datos
- Hora: 16.00.
- Estadio: King Abdullah Sports City (Yeda).
- Árbitro: Miguel Ángel Ortíz Arias.
- VAR: Valentín Pizarro Gómez.
- TV: Flow Sports.
