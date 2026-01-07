Barcelona vs. Athletic Club, por la semifinal de la Supercopa de España 2026: horario, formaciones y TV

ming abdullah arabia saudita

Del otro lado, Athletic Club atraviesa una etapa mucho más compleja. El conjunto de Bilbao lleva más de un mes sin conseguir victorias en el campeonato local, una racha negativa que lo hizo descender hasta el octavo puesto de LaLiga. A ese panorama se le suma una campaña irregular en la Champions League, donde apenas logró un triunfo y se encuentra parcialmente eliminado a falta de dos jornadas para el cierre de la fase de liga.