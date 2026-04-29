¿Qué resultado necesita Boca en el partido en Barcelona-Universidad Católica tras la derrota?
Tras la caída ante Cruzeiro, el Xeneize mira de reojo el duelo entre sus rivales directos y sabe qué escenario le resultaría más favorable para sostener sus chances.
La derrota de Boca frente a Cruzeiro en Brasil no solo significó un traspié en el grupo, sino que también modificó el panorama de cara a la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Con este contexto, el equipo dirigido por Claudio Úbeda estará especialmente atento a lo que ocurra en el partido entre Barcelona de Guayaquil y Universidad Católica de Chile.
A pesar del resultado adverso, el conjunto argentino se mantiene en zona de clasificación con seis puntos, compartiendo la parte alta de la tabla con el equipo brasileño. Sin embargo, la diferencia de gol y el criterio de desempate por enfrentamientos directos colocan momentáneamente a Cruzeiro en la cima.
En este escenario, el resultado que más le conviene al Xeneize es un empate entre ecuatorianos y chilenos. Esa igualdad permitiría que Barcelona sume su primer punto en el grupo, mientras que Universidad Católica alcanzaría las cuatro unidades, manteniendo a ambos por debajo del Xeneize y sin alterar significativamente la parte alta de la tabla.
Ese desenlace le daría aire al equipo argentino, que seguiría dependiendo de sí mismo para avanzar de fase. Además, mantendría la diferencia con sus perseguidores y le permitiría encarar los próximos compromisos con un margen de error mayor.
El empate, el mejor resultado para Boca: ¿qué pasa si hay un ganador?
El panorama cambia si hay un ganador. En caso de que Universidad Católica se imponga, se produciría un triple empate en la cima con seis puntos entre Boca, Cruzeiro y el conjunto chileno, lo que complicaría la definición del grupo. Por otro lado, una victoria de Barcelona también modificaría el equilibrio y apretaría aún más la tabla.
Más allá de los resultados ajenos, el club de la Ribera tiene un factor a favor: jugará dos de sus próximos partidos como local, frente a Universidad Católica y Cruzeiro. Ese detalle puede ser determinante en la recta final, siempre y cuando el equipo logre recuperar su mejor versión. El próximo compromiso será justamente ante Barcelona en Guayaquil, un duelo que aparece como clave para encaminar la clasificación.
Con el margen cada vez más ajustado, cada punto empieza a tener un valor determinante en la pelea por avanzar de ronda.
Así está la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores 2026
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario