¿Qué resultado necesita Boca en el partido en Barcelona-Universidad Católica tras la derrota?

El empate, el mejor resultado para Boca: ¿qué pasa si hay un ganador?

El panorama cambia si hay un ganador. En caso de que Universidad Católica se imponga, se produciría un triple empate en la cima con seis puntos entre Boca, Cruzeiro y el conjunto chileno, lo que complicaría la definición del grupo. Por otro lado, una victoria de Barcelona también modificaría el equilibrio y apretaría aún más la tabla.

Boca 3-0 Barcelona SC, por la Copa Libertadores 2026: goles y jugadas Boca 3-0 Barcelona SC, por la Copa Libertadores 2026: goles y jugadas

Más allá de los resultados ajenos, el club de la Ribera tiene un factor a favor: jugará dos de sus próximos partidos como local, frente a Universidad Católica y Cruzeiro. Ese detalle puede ser determinante en la recta final, siempre y cuando el equipo logre recuperar su mejor versión. El próximo compromiso será justamente ante Barcelona en Guayaquil, un duelo que aparece como clave para encaminar la clasificación.

Con el margen cada vez más ajustado, cada punto empieza a tener un valor determinante en la pelea por avanzar de ronda.

Así está la tabla de posiciones del Grupo D de la Copa Libertadores 2026

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