Un perro "gambeteador" en Rosario Centran vs. Tigre demoró la definición del Torneo Apertura
El Gigante de Arroyito vivió un momento desopilante con el ingreso de un perro en pleno partido. Se trata de uno de los encuentros que se juegan en simultáneo.
En una jornada cargada de tensión por la definición de los últimos clasificados a los octavos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, el partido entre Rosario Central y Tigre se vio interrumpido por un protagonista inesperado: un divertido y ágil perro.
El encuentro estuvo demorado varios minutos debido al ingreso de un perrito al campo de juego, generando una situación tan bizarra como accidentada.
Lo que comenzó como una curiosidad terminó en un despliegue de comedia involuntaria cuando los encargados de seguridad intentaron retirar al animal.
La agilidad del canino superó por completo a los trabajadores, quienes no lograban atraparlo mientras este corría por todo el césped, provocando carcajadas tanto en la transmisión oficial como entre los hinchas presentes en el estadio de la Academia rosarina.
Partido demorado en plena definición del Torneo Apertura
Más allá de lo pintoresco, el incidente generó una complicación logística importante. Al ser este domingo el cierre de la fase regular, este partido debía jugarse en simultáneo con otros tres encuentros clave para definir los puestos de clasificación.
Se juegan en simultáneo:
La demora forzada por el perro rompió la sincronía de los cronómetros, obligando al resto de las canchas a estar pendientes de lo que sucedía en Rosario para garantizar la transparencia en una definición tan ajustada.
Cabe recordar que este domingo se terminan de decidir varios de los puestos de clasificación a los playoffs tras la postergación de la fecha por el paro de dirigentes de marzo. Mientras Rosario Central ya tiene su boleto asegurado, Tigre se juega sus últimas cartas dependiendo de una victoria y de resultados ajenos para lograr la hazaña de meterse en los "mata-mata".
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