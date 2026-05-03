Un perro "gambeteador" en Rosario Centran vs. Tigre demoró la definición del Torneo Apertura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2051019803410759680&partner=&hide_thread=false ¡Perro gambeteador!



Un divertido "intruso" demoró el partido en Rosario Central vs. Tigre.pic.twitter.com/k0yleiHWHL — minutouno (@minutounocom) May 3, 2026

Partido demorado en plena definición del Torneo Apertura

Más allá de lo pintoresco, el incidente generó una complicación logística importante. Al ser este domingo el cierre de la fase regular, este partido debía jugarse en simultáneo con otros tres encuentros clave para definir los puestos de clasificación.

Se juegan en simultáneo:

La demora forzada por el perro rompió la sincronía de los cronómetros, obligando al resto de las canchas a estar pendientes de lo que sucedía en Rosario para garantizar la transparencia en una definición tan ajustada.

Cabe recordar que este domingo se terminan de decidir varios de los puestos de clasificación a los playoffs tras la postergación de la fecha por el paro de dirigentes de marzo. Mientras Rosario Central ya tiene su boleto asegurado, Tigre se juega sus últimas cartas dependiendo de una victoria y de resultados ajenos para lograr la hazaña de meterse en los "mata-mata".