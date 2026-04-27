Julián Álvarez le bajó el tono a los rumores sobre Barcelona: su contundente respuesta

julian alvarez

Mientras tanto, el foco del futbolista argentino está puesto en el desafío inmediato. El Colchonero enfrentará al Arsenal en el partido de ida de las semifinales de la Champions League, en un cruce que puede marcar el rumbo de la temporada. La revancha se disputará en Londres, en una serie que promete ser de alta intensidad.

El equipo madrileño llega golpeado tras la reciente caída en la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad, donde Álvarez había convertido uno de los goles en el empate 2-2 que llevó la definición a los penales. Ahora, la Champions aparece como la gran oportunidad para cambiar la imagen y pelear por un título.

En ese escenario, el mensaje del delantero fue contundente: más allá de los rumores, su energía está puesta en rendir dentro del campo de juego. El futuro, por ahora, puede esperar.