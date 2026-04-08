Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la Champions League: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Con estilos bien marcados, la posesión y el protagonismo del Barcelona frente a la intensidad y el juego directo del Atlético, el partido se perfila como un choque de alto nivel táctico. La serie está abierta y cualquier detalle puede inclinar la balanza en una eliminatoria que promete ser apasionante de principio a fin.

GOLAZO de Julián Álvarez de tiro libre para el 1-0 de Atlético Madrid:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041966500521623779?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡¡ARAÑAZO EN EL CAMP NOU!!! ¡¡DESCOMUNAL GOLAZO DE JULIÁN ÁLVAREZ DE TIRO LIBRE PARA EL 1-0 DE ATLÉTICO DE MADRID VS. BARCELONA!!



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Barcelona vs. Atlético de Madrid: probables formaciones

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski. DT: Hans-Dieter Flick .

Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski. DT: Hans-Dieter . Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman; Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: otros datos

Hora: 16.00.

16.00. Estadio: Camp Nou (Barcelona, España).

Camp Nou (Barcelona, España). Árbitro: István Kovács.

István Kovács. VAR: Christian Dingert.

Christian Dingert. TV: Fox Sports y Disney Premium+.