Barcelona vs. Atlético de Madrid, por la Champions League: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
El equipo de Hansi Flick recibe al conjunto de Diego Simeone en el Camp Nou por los cuartos de final, en un cruce que promete intensidad y antecedentes pesados.
La Champions League 2025/26 vuelve a poner frente a frente a dos viejos conocidos del fútbol español. Barcelona y Atlético de Madrid se medirán este miércoles desde las 16 en el Camp Nou, en el encuentro de ida de los cuartos de final, en una serie que combina historia, estilos contrapuestos y mucho en juego, en una jornada que promete ser una de las más atractivas de la fase.
El conjunto catalán atraviesa un gran presente en LaLiga, donde lidera con autoridad y ha logrado sacar una ventaja de siete puntos tras la reciente derrota del Real Madrid. Bajo la conducción de Hansi Flick, el equipo ha encontrado regularidad y solidez, aunque no está exento de preocupaciones, especialmente en el frente de ataque. La lesión de Raphinha, sufrida durante la última fecha FIFA con Brasil, dejó un hueco importante en el esquema ofensivo, que será cubierto por Marcus Rashford, quien intentará aportar desequilibrio por las bandas.
Además, el funcionamiento ofensivo se apoya en la movilidad de Dani Olmo, quien viene desempeñándose como falso nueve, una variante táctica que ya dio resultados positivos en el último enfrentamiento entre ambos equipos. En ese partido, disputado recientemente, el Barcelona logró imponerse por 2-1 en condición de visitante, mostrando carácter y capacidad de reacción en un contexto adverso.
Por el lado del Colchonero, la realidad es más irregular. El equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone ha quedado relegado al cuarto lugar en el campeonato local, lejos de la pelea por el título. Las derrotas recientes frente a los dos gigantes del fútbol español golpearon el ánimo del plantel, que buscará en la Champions una oportunidad para reencauzar su temporada.
A pesar de ese contexto, el conjunto rojiblanco tiene argumentos para ilusionarse. En esta misma edición del torneo ya supo eliminar a su rival en la Copa del Rey, y cuenta con antecedentes favorables en enfrentamientos directos en instancias decisivas, como en las temporadas 2013/14 y 2015/16 de la Champions League, donde logró avanzar en cuartos de final.
Con estilos bien marcados, la posesión y el protagonismo del Barcelona frente a la intensidad y el juego directo del Atlético, el partido se perfila como un choque de alto nivel táctico. La serie está abierta y cualquier detalle puede inclinar la balanza en una eliminatoria que promete ser apasionante de principio a fin.
GOLAZO de Julián Álvarez de tiro libre para el 1-0 de Atlético Madrid:
Barcelona vs. Atlético de Madrid: probables formaciones
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski. DT: Hans-Dieter Flick.
- Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman; Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
Barcelona vs. Atlético de Madrid: otros datos
- Hora: 16.00.
- Estadio: Camp Nou (Barcelona, España).
- Árbitro: István Kovács.
- VAR: Christian Dingert.
- TV: Fox Sports y Disney Premium+.
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