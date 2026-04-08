El capitán de Blooming le puso picante el cruce con River: "Quería que nos toque para hacer historia"
Moisés Villarroel palpitó el duelo de este miércoles ante el Millonario por la primera fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.
River debutará este miércoles en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 cuando visite a Blooming en el estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera Costas, en Santa Cruz de la Sierra. El encuentro comenzará a las 21.30 y corresponde a la primera fecha del Grupo H, que también integran Bragantino y Carabobo.
En la antesala del compromiso, Moisés Villarroel, capitán del conjunto boliviano y habitual convocado a la Selección de Bolivia, palpitó el cruce frente al equipo argentino y dejó en claro la ambición de su equipo: “Estamos mentalizados para ganar. Es muy lindo enfrentar a un grande de Sudamérica como River”, afirmó el mediocampista en diálogo con TyC Sports.
Además, agregó: “Sabemos la calidad de jugadores que tienen, pero nosotros estamos convencidos de que haremos un buen partido por la gran preparación física, mental y futbolística que realizamos. Personalmente, tenía muchas ganas de que nos tocara River. Sabemos que si les ganamos quedaremos en la historia del club, como sucedió contra Boca, y saldremos a buscar eso”.
El antecedente al que hizo referencia Villarroel remite a la Copa Libertadores 2000, cuando Blooming logró un recordado triunfo frente a Boca, uno de los resultados más destacados en la historia internacional del club boliviano. Con ese antecedente en mente, el conjunto de Santa Cruz buscará dar el golpe en su debut en el certamen continental ante uno de los candidatos del grupo. River, por su parte, intentará comenzar con el pie derecho en un torneo que aparece como uno de sus principales objetivos de la temporada.
Los 11 de River contra Blooming por la Copa Sudamericana
Si bien todavía no está confirmado, River saldría a la cancha ante Blooming con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre, Facundo Colidio y Sebastián Driussi. Cabe destacar que Marcos Acuña y Maximiliano Salas no aparecieron en la convocatoria por estar suspendidos.
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