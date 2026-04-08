El capitán de Blooming le puso picante el cruce con River: "Quería que nos toque para hacer historia"

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El antecedente al que hizo referencia Villarroel remite a la Copa Libertadores 2000, cuando Blooming logró un recordado triunfo frente a Boca, uno de los resultados más destacados en la historia internacional del club boliviano. Con ese antecedente en mente, el conjunto de Santa Cruz buscará dar el golpe en su debut en el certamen continental ante uno de los candidatos del grupo. River, por su parte, intentará comenzar con el pie derecho en un torneo que aparece como uno de sus principales objetivos de la temporada.