Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barcelona vs. Atlético de Madrid
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2025/26.
Barcelona y Atlético de Madrid se medirán este miércoles desde las 16 en el Camp Nou, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Champions League 2025/26. Esta serie que combina historia, estilos contrapuestos y pone mucho en juego, en una jornada que promete ser una de las más atractivas de la fase.
El conjunto catalán atraviesa un gran presente en LaLiga, donde lidera con autoridad y ha logrado sacar una ventaja de siete puntos tras la reciente derrota del Real Madrid. En el último partido, disputado recientemente, el Barcelona logró imponerse por 2-1 en condición de visitante, mostrando carácter y capacidad de reacción en un contexto adverso.
Por el lado del Colchonero, la realidad es más irregular. El equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone ha quedado relegado al cuarto lugar en el campeonato local, lejos de la pelea por el título. En esta misma edición del torneo ya supo eliminar a su rival en la Copa del Rey, y cuenta con antecedentes favorables en enfrentamientos directos en instancias decisivas.
Formaciones de Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Champions League 2026
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski. DT: Hans-Dieter Flick.
- Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marc Pubill, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Marcos Llorente, Koke, Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Ademola Lookman; Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
Cómo ver en vivo Barcelona vs. Atlético de Madrid
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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