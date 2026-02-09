Barracas Central venció 2-0 a Gimnasia y logró su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026
El Guapo se impuso cómo local ante el Lobo por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, sumó su primera victoria y llegó a los cinco puntos.
Barracas Central consiguió un triunfo clave ante Gimnasia y Esgrima La Plata y comenzó a enderezar su camino en el Torneo Apertura 2026. El equipo local fue efectivo en los momentos justos y supo sostener la ventaja frente a un Lobo que dejó pasar una buena oportunidad de sumar. El encuentro fue parejo durante gran parte del desarrollo, pero Barracas aprovechó mejor sus chances y terminó justificando la diferencia en el marcador.
El primer tanto del Guapo llegó a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando Kevin Jappert capturó un rebote dentro del área y definió para abrir el marcador. El gol le dio tranquilidad al conjunto local y obligó a Gimnasia a adelarse en el campo. Antes, a los 16 minutos del complemento, Iván Tapia había marcado el 2-0 con un verdadero golazo de tiro libre, una ejecución precisa que se coló lejos del alcance del arquero y encaminó definitivamente el triunfo de Barracas.
Con este resultado, Barracas Central alcanzó los cinco puntos y celebró su primera victoria en el campeonato. Gimnasia, en tanto, quedó con seis unidades y no pudo aprovechar la chance de arrimarse a los puestos de arriba. En la próxima fecha, el Guapo visitará a Rosario Central, mientras que el Lobo recibirá a Estudiantes en una nueva edición del clásico platense.
Kevin Jappert capturó un rebote dentro del área y abrió el marcador:
Golazo de Iván Tapia de tiro libre para marcar el 2-0 a los 16 minutos del segundo tiempo:
Barracas Central vs. Gimnasia por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Probables formaciones del encuentro entre Barracas Central y Gimnasia
- Barracas Central: Juan Espínola; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rodrigo Insúa; Gonzalo Maroni, Dardo Miloc, Iván Tapia; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
- Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Otros datos del partido
- Hora: 17:00
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Darío Herrera
- VAR: Lucas Novelli
- Estadio: Claudio Tapia
