Era penal para Riestra pero se lo dieron a Barracas Central: el VAR cambió todo en un final escandaloso

Barracas Central y Deportivo Riestra empataron 1-1 por el Torneo Apertura tras un penal revertido por el VAR en el descuento, en un cierre cargado de polémica.
Barracas Central y Deportivo Riestra igualaron 1-1 en el estadio Claudio Tapia por la fecha 3 del Torneo Apertura, en un final tan caliente como polémico. El VAR le quitó un penal al Malevo y terminó otorgándole uno al Guapo en el minuto 114.
Riestra se había puesto en ventaja a los 24 minutos del primer tiempo gracias al gol de Antony Alonso y sostuvo el resultado durante gran parte del encuentro. Con el correr de los minutos, el Malevo defendió la diferencia y apostó al contragolpe. Ya en tiempo de descuento, tuvo la gran chance de liquidar el partido. Kevin Jappert le cometió penal a Nicolás Benegas y el árbitro Bruno Amiconi sancionó la falta, generando protestas del lado local. Sin embargo, la jugada no terminó allí.
Tras la revisión del VAR, se observó que la contra del Malevo se había iniciado luego de una mano de Nicolás Watson. El árbitro fue llamado a revisar la acción y resolvió dos cuestiones clave: que la infracción era sancionable y que se había producido dentro del área. La consecuencia fue inesperada: se anuló el penal para Riestra y se cobró penal para Barracas Central.
Rodrigo Insua fue el encargado de ejecutar la pena máxima y marcó el 1-1 definitivo cuando ya se jugaba el minuto 114, en medio de reclamos generalizados del equipo visitante. La situación recordó a un antecedente similar ocurrido ante Racing en el inicio del Clausura pasado, cuando una revisión del VAR también cambió el destino del partido en el descuento.
Más fallos discutidos durante el partido
El polémico final no fue la única controversia de la tarde. Con el partido 1-0 para Riestra, al Malevo le anularon el segundo gol tras otra intervención del VAR. Enzo Taborda perdió la pelota en ataque y la contra derivó en un golazo de Jonathan Herrera, pero el árbitro anuló la jugada por una supuesta falta previa sobre el ex Independiente en el inicio de la acción.
Con este resultado, Deportivo Riestra sumó su primer punto en la Zona A del Torneo Apertura, mientras que Barracas Central continúa sin ganar en el certamen y acumula 2 puntos en la Zona B, todavía sin poder encontrar regularidad en el arranque del campeonato.
