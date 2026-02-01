Era penal para Riestra pero se lo dieron a Barracas Central: el VAR cambió todo en un final escandaloso

Riestra se había puesto en ventaja a los 24 minutos del primer tiempo gracias al gol de Antony Alonso y sostuvo el resultado durante gran parte del encuentro. Con el correr de los minutos, el Malevo defendió la diferencia y apostó al contragolpe. Ya en tiempo de descuento, tuvo la gran chance de liquidar el partido. Kevin Jappert le cometió penal a Nicolás Benegas y el árbitro Bruno Amiconi sancionó la falta, generando protestas del lado local. Sin embargo, la jugada no terminó allí.