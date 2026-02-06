Copa Argentina: Barracas Central sufrió pero reaccionó a tiempo y eliminó por penales a Temperley
El "Gasolero" daba el golpe, ya que lo ganaba 2-0, pero el "Guapo" lo igualó a 9 minutos del final y luego lo ganó por penales para seguir en carrera.
Barracas Central y Temperley igualaron 2-2 este jueves en el estadio Julio Humberto Grondona, por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026, y el conjunto de la Liga Profesional de Fútbol se impuso por penales para seguir en carrera.
El encuentro marcó el debut de ambos equipos en el certamen más federal del país y definió a uno de los clasificados a los 16avos de final.
El "Gasolero" daba el golpe y lo ganaba 2-0 con los tantos de Aguiñagalde y Werro, ambos en la primera mitad; pero el "Guapo" reaccionó y lo empató con los tantos de Bruera. Luego, el conjunto de Primera División se impuso en los penales.
El Guapo llegaba al cruce con la necesidad de sumar su primer triunfo de la temporada. En las primeras tres fechas del Torneo Apertura acumuló dos empates y una derrota: cayó 0-1 ante River, igualó 0-0 frente a Aldosivi y empató 1-1 ante Deportivo Riestra, en un partido que tuvo un cierre polémico.
Para Barracas Central, la Copa Argentina aparece como una oportunidad para cambiar la racha y ganar confianza, luego de un arranque de año sin victorias en el torneo local y con dificultades para sostener resultados.
Temperley, en tanto, tuvo su debut oficial en la temporada 2026. El Gasolero se prepara para el inicio de la Primera Nacional, donde debutará el 14/02 ante Tristán Suárez.
