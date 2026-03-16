Barracas Central vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Aquel resultado se apoyó en una destacada actuación del arquero Marcelo Miño, clave con varias atajadas, y en la eficacia ofensiva de la dupla conformada por Jhonatan Candia y Gonzalo Morales, autores de los goles que sellaron la victoria y renovaron la ilusión en el equipo de Olavarría y Luna. Con ese envión, el Guapo recibirá a Atlético Tucumán desde las 15.30 en el estadio Claudio Chiqui Tapia, con la intención de sumar otros tres puntos que le permitan seguir escalando posiciones en el Torneo Apertura 2026.