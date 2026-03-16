Barracas Central vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Este lunes en Barracas, por la undécima fecha del campeonato, el Guapo buscará un triunfo que le permita ratificar su batacazo en Mendoza contra un Decano renovado pero que sigue sin ganar.
Barracas Central y Atlético Tucumán se enfrentarán este lunes desde las 15.30 en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El Guapo llega entonado tras un gran triunfo en Mendoza, mientras que el Decano busca su primera victoria en el campeonato.
El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa intentará hacerse fuerte en su casa luego de conseguir uno de los triunfos más resonantes de la fecha pasada. En Mendoza, Barracas Central sorprendió al puntero Independiente Rivadavia y se impuso por 2-1 en el estadio Bautista Gargantini.
Aquel resultado se apoyó en una destacada actuación del arquero Marcelo Miño, clave con varias atajadas, y en la eficacia ofensiva de la dupla conformada por Jhonatan Candia y Gonzalo Morales, autores de los goles que sellaron la victoria y renovaron la ilusión en el equipo de Olavarría y Luna. Con ese envión, el Guapo recibirá a Atlético Tucumán desde las 15.30 en el estadio Claudio Chiqui Tapia, con la intención de sumar otros tres puntos que le permitan seguir escalando posiciones en el Torneo Apertura 2026.
Para este encuentro, Insúa repetiría una base que le dio buenos resultados en la última presentación. La probable formación de Barracas Central sería con Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Damián Martínez; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Jhonatan Candia y Gonzalo Morales.
Del otro lado estará un Atlético Tucumán que atraviesa un momento complejo. El ciclo de Julio César Falcioni comenzó con un empate ante Aldosivi, en un partido en el que el Decano desperdició un penal y dejó pasar la oportunidad de arrancar con una victoria.
Gonzalo Maroni, de cabeza, abrió el marcador para el Guapo a los 13 minutos del primer tiempo:
Barracas Central vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Probables formaciones del encuentro entre Barracas Central y Atlético Tucumán
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Damián Martínez; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Jhonatan Candia, Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insúa.
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Gabriel Compagnucci, Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz, Carlos Abeldaño. DT: Julio César Falcioni.
Barracas Central vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 15.30.
- TV: TNT Sports.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Silvio Trucco.
- Estadio: Claudio Chiqui Tapia.
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