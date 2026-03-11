Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Barracas Central

El encuentro promete intensidad en Mendoza: el local buscará reafirmar su gran momento y continuar en la cima del campeonato, mientras que la visita intentará sorprender para mantener vivas sus aspiraciones en el Apertura.

Independiente Rivadavia vs. Barracas Central: probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato, Alejo Osella, Iván Villalba, Logan Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti .

Nicolás Bolcato, Alejo Osella, Iván Villalba, Logan Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce. DT: . Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.

Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs Barracas Central

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.