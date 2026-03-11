Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Barracas Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente Rivadavia vs Barracas Central por el Torneo Apertura 2026
Independiente Rivadavia será local ante Barracas Central este miércoles desde las 22:00 en el estadio Bautista Gargantini, en el marco de la décima fecha del Torneo Apertura 2026. El conjunto mendocino atraviesa uno de los momentos más destacados de su historia reciente y pretende ratificar su condición de protagonista frente a su público, mientras que el equipo visitante llega con la obligación de sumar para no alejarse de la pelea por los playoffs.
El presente del equipo dirigido por Alfredo Berti es uno de los más destacados del campeonato. La Lepra lidera la Zona B y además ocupa un lugar de privilegio en la tabla anual, lo que refleja la consistencia de su rendimiento durante las primeras jornadas del torneo. Más allá de haber registrado dos empates consecutivos en sus últimas presentaciones, el conjunto mendocino logró sostenerse en la cima gracias a la regularidad mostrada a lo largo del certamen.
En su partido más reciente, igualó en un encuentro que dejó buenas sensaciones desde lo futbolístico. El equipo mendocino estuvo muy cerca de quedarse con la victoria frente a River en el propio estadio Gargantini, en un duelo donde mostró personalidad y capacidad para competir frente a uno de los clubes más poderosos del país. A pesar de no haber logrado los tres puntos, el rendimiento dejó señales positivas que alimentan la ilusión de continuar peleando en lo más alto.
El Guapo, en cambio, llega a Mendoza con un panorama mucho más complicado. El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa necesita volver a sumar de a tres para no quedar definitivamente relegado en la tabla. En su última presentación, el equipo protagonizó un empate agónico frente a Argentinos Juniors en La Paternal, un resultado que dejó sensaciones encontradas.
La realidad es que se encuentra actualmente lejos de la zona de clasificación a los playoffs, por lo que necesita empezar a sumar con mayor regularidad si pretende mantenerse competitivo en el torneo. En ese contexto, el partido frente al líder del grupo aparece como un desafío exigente, pero también como una oportunidad para intentar cambiar la dinámica.
El encuentro promete intensidad en Mendoza: el local buscará reafirmar su gran momento y continuar en la cima del campeonato, mientras que la visita intentará sorprender para mantener vivas sus aspiraciones en el Apertura.
Independiente Rivadavia vs. Barracas Central: probables formaciones
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato, Alejo Osella, Iván Villalba, Logan Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
- Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.
Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs Barracas Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
