De qué murió Marcelo Araujo: los dolorosos detalles que reveló Tití Fernández

Visiblemente golpeado por la noticia, Tití confesó la dura realidad de su amigo: "Estaba muy mal Marcelo Araujo. Hace tres o cuatro años que no estaba bien". Aunque por respeto a la familia prefirió no detallar el diagnóstico exacto que derivó en su muerte, Fernández dejó en claro que el relator venía sufriendo un severo deterioro en su calidad de vida: "La estaba pasando mal hace tiempo", lamentó al aire.