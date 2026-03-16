De qué murió Marcelo Araujo: los dolorosos detalles que reveló Tití Fernández
Marcelo Araujo falleció a los 78 años y su histórico compañero de campo de juego rompió el silencio en C5N. "La estaba pasando mal hace tiempo", confesó.
La noticia del fallecimiento de Marcelo Araujo sacudió por completo al mundo del periodismo deportivo. Tras confirmarse su deceso mientras se encontraba internado en el Hospital Italiano, las dudas sobre las causas de su muerte comenzaron a circular, hasta que su gran amigo y compañero de transmisiones, Tití Fernández, decidió hablar públicamente.
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El duro momento de salud de Marcelo Araujo
En una emotiva entrevista telefónica brindada a la señal de noticias C5N, el reconocido cronista que acompañó a Araujo durante la época dorada de Fútbol de Primera dio fuertes precisiones sobre el delicado cuadro clínico que venía atravesando el narrador en su intimidad.
Visiblemente golpeado por la noticia, Tití confesó la dura realidad de su amigo: "Estaba muy mal Marcelo Araujo. Hace tres o cuatro años que no estaba bien". Aunque por respeto a la familia prefirió no detallar el diagnóstico exacto que derivó en su muerte, Fernández dejó en claro que el relator venía sufriendo un severo deterioro en su calidad de vida: "La estaba pasando mal hace tiempo", lamentó al aire.
El homenaje al "inventor del relato en TV"
Más allá del profundo dolor por la pérdida física, Tití aprovechó el espacio televisivo para homenajear la brillante trayectoria de su colega y poner en valor su enorme aporte a los medios de comunicación de nuestro país.
Con la voz cargada de nostalgia por las miles de horas compartidas en los estadios del fútbol argentino, Fernández fue categórico a la hora de definir el inmenso legado de su compañero de dupla: "Fue el inventor del relato en TV", sentenció con orgullo, reafirmando que la impronta rupturista de Araujo cambió para siempre el paradigma de las transmisiones deportivas en Argentina.
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