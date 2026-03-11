Independiente Rivadavia vs. Barracas Central, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

En su partido más reciente, igualó en un encuentro que dejó buenas sensaciones desde lo futbolístico. El equipo mendocino estuvo muy cerca de quedarse con la victoria frente a River en el propio estadio Gargantini, en un duelo donde mostró personalidad y capacidad para competir frente a uno de los clubes más poderosos del país. A pesar de no haber logrado los tres puntos, el rendimiento dejó señales positivas que alimentan la ilusión de continuar peleando en lo más alto.