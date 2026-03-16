La deuda millonaria del policía detenido: el posible móvil del crimen del docente en Virrey del Pino

El policía, el último pasajero del docente asesinado

Cristian Pereyra Mataron a un docente mientras trabajaba para una app: un policía detenido Mataron a un docente mientras trabajaba para una app: un policía detenido

Vizgarra quedó señalado como principal sospechoso desde el inicio de la investigación. Según los registros de la aplicación de viajes, su nombre figuraba como el último pasajero de la víctima durante la madrugada del domingo. Su foto de perfil permitió establecer que se trataba de un efectivo policial que prestaba servicio en la base UTOI “Puente 12”.

Tras el crimen, el policía se dirigió hacia su puesto de trabajo y comenzó sus actividades como si nada hubiera pasado. Cuando el fiscal Arribas lo convocó a declarar, su versión de los hechos fue inconsistente y su relato endeble. Vizgarra fue detenido en el lugar y esposado por los propios efectivos de la Policía Bonaerense.

El auto del docente apareció abandonado

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Mientras se realizaba el procedimiento, agentes de la Policía Federal encontraron el auto Chevrolet Corsa de Pereyra abandonado en la esquina de Coronel Espejo y El Airampu, a unas quince cuadras del lugar de trabajo de Vizgarra.

El auto fue identificado rápidamente porque conservaba la patente y un sticker con la frase “bebé a bordo” en la luneta. Durante la inspección también se detectó un orificio compatible con un impacto de bala en el baúl, que será sometido a pericias balísticas.

Las pericias claves

Tras la detención del policía, los investigadores secuestraron su celular y su pistola reglamentaria Bersa calibre 9 milímetros. En el cargador del arma se encontraron solo ocho balas, según fuentes policiales, por lo que Vizgarra deberá explicar el faltante de municiones.

Además, efectivos del área de Búsqueda de Evidencias de la Policía Federal le realizaron un dermotest en ambas manos, prueba que permitirá detectar restos de pólvora y determinar si efectuó un disparo recientemente.

Los resultados de esas pericias, junto con el informe balístico final, serán determinantes para establecer qué ocurrió durante el robo y si las deudas del policía fueron el principal móvil del crimen del docente Cristian Pereyra.