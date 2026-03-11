Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Barracas Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente Rivadavia vs. Barracas Central por el Torneo Apertura 2026
En el marco de la décima jornada del Torneo Apertura 2026, Independiente Rivadavia será local ante Barracas Central este miércoles desde las 22:00 en el estadio Bautista Gargantini. El conjunto mendocino atraviesa uno de los momentos más destacados de su historia, mientras que el equipo visitante llega con la obligación de sumar.
El presente del equipo dirigido por Alfredo Berti es uno de los más destacados del campeonato. La Lepra lidera la Zona B y además ocupa un lugar de privilegio en la tabla anual, lo que refleja la consistencia de su rendimiento durante las primeras jornadas del torneo. Viene de dos empates consecutivos.
El Guapo, en cambio, llega a Mendoza con un panorama mucho más complicado. El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa necesita volver a sumar de a tres para no quedar definitivamente relegado en la tabla. En su última presentación, el equipo protagonizó un empate agónico frente a Argentinos Juniors en La Paternal, un resultado que dejó sensaciones encontradas.
Formaciones de Independiente Rivadavia vs. Barracas Central por el Torneo Apertura 2026
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato, Alejo Osella, Iván Villalba, Logan Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Sebastián Villa y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.
- Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insúa.
Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs. Barracas Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
