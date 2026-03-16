Murió Marcelo Araujo, histórico relator de Fútbol de Primera y Fútbol para Todos

Su regreso a la pantalla con Fútbol para Todos

Tras su sonado alejamiento de la productora Torneos y Competencias, el relator tuvo un esperado regreso a la televisión abierta años más tarde. Araujo se convirtió en la voz principal de las transmisiones de Fútbol para Todos, volviendo a narrar los partidos más decisivos del campeonato de Primera División y reencontrándose con las nuevas generaciones de hinchas.