Barracas Central vs Deportivo Riestra por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Ambos equipos se enfrentan por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Claudio Tapia buscando su primer victoria.
Barracas Central recibirá a Deportivo Riestra este domingo en un duelo clave entre dos equipos que todavía no pudieron ganar en el Torneo Apertura 2026. El encuentro se disputará desde las 17:00 en el Estadio Claudio Tapia y corresponde a la tercera jornada del campeonato.
El equipo dirigido por Rubén Darío Insua tuvo un arranque irregular en el torneo. En el debut cayó 1-0 frente a River como local, tras un cabezazo de Gonzalo Montiel, mientras que en la segunda fecha igualó 0-0 ante Aldosivi en Mar del Plata. Con un punto sobre seis posibles, el Guapo buscará hacerse fuerte en su estadio y lograr su primera victoria.
Riestra, por su parte, llega con un panorama más complejo tras haber perdido en sus dos presentaciones. En el estreno fue derrotado 1-0 por Boca en la Bombonera y luego volvió a caer como local frente a Defensa y Justicia. El Malevo necesita sumar para no quedar relegado en la tabla de posiciones en el arranque de un campeonato apasionante.
Probables formaciones del encuentro entre Barracas Central y Deportivo Riestra
- Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Fernando Tobio, Gastón Campi, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Ignacio Tapia, Iván Guaraz; Gonzalo Morales y Jhonatan Candia. DT: Rubén Darío Insua.
- Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Facundo Miño, Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Miguel Ángel Barbieri; Pedro Ramírez, Antony Alonso, Alexander Díaz, Pablo Monje; Jonatan Goitía y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Otros datos del partido válido por la tercera fecha del Torneo Apertura 2026
- Hora: 17:00
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Bruno Amiconi
- VAR: Hector Paletta
- Estadio: Claudio "Chiqui" Tapia
