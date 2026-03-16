Barracas Central le ganó 2-1 a Atlético Tucumán y se acomodó en el Grupo B

Gonzalo Maroni, de cabeza, abrió el marcador para el Guapo a los 13 minutos del primer tiempo:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2033615696727281857?s=20&partner=&hide_thread=false MARONI GANÓ DE CABEZA Y ARRIBA BARRACAS ANTE ATLÉTICO TUCUMÁN #LPFxTNTSports



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Nicolás Agustín DeMartini, en contra, igualó el encuentro:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2033634700539892065?s=20&partner=&hide_thread=false DEMARTINI LA METIÓ EN CONTRA Y ATLÉTICO TUCUMÁN SE LO EMPATÓ A BARRACAS #LPFxTNTSports



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Lucas Gamba, al minuto del empate, puso el 2-1 del local:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2033635150655885736?s=20&partner=&hide_thread=false GOL DE GAMBA SACANDO DEL MEDIO Y BARRACAS LO VUELVE A GANAR #LPFxTNTSports



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Barracas Central vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Probables formaciones del encuentro entre Barracas Central y Atlético Tucumán

Barracas Central : Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Damián Martínez; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Jhonatan Candia, Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insúa.

: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Damián Martínez; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Jhonatan Candia, Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insúa. Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Gabriel Compagnucci, Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz, Carlos Abeldaño. DT: Julio César Falcioni.

Barracas Central vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido