Barracas Central le ganó 2-1 a Atlético Tucumán y se acomodó en el Grupo B
Barracas Central venció 2-1 a Atlético Tucumán por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 y alcanzó las 15 unidades en el Grupo B.
Barracas Central derrotó 2-1 a Atlético Tucumán en el estadio Claudio Chiqui Tapia por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026. El equipo de Rubén Darío Insúa sumó tres puntos importantes para escalar en el Grupo B, mientras que el Decano sigue sin encontrar el rumbo.
El Guapo golpeó temprano en el encuentro y logró abrir el marcador a los 13 minutos del primer tiempo. Tras una buena jugada ofensiva, Gonzalo Maroni apareció en el área y, con un cabezazo, puso el 1-0 para el conjunto local.
Atlético Tucumán logró reaccionar en el complemento y encontró el empate de una manera inesperada. Nicolás Agustín Demartini, en contra de su propio arco, marcó el 1-1 que le daba aire al conjunto tucumano. Sin embargo, la igualdad duró muy poco. Menos de un minuto después del empate, Lucas Gamba apareció para devolverle la ventaja a Barracas Central y establecer el 2-1 definitivo.
Con este resultado, el equipo dirigido po Insúa llegó a 15 puntos en el Grupo B, un registro que le permite seguir prendido en la pelea dentro del Torneo Apertura 2026. Por su parte, Atlético Tucumán continúa atravesando un momento complicado en el campeonato y se mantiene con apenas 6 unidades, sin lograr encontrar regularidad en el juego ni en los resultados.
En la próxima fecha, Barracas Central visitará a Huracán, mientras que el conjunto dirigido por Julio César Falcioni será local frente a Gimnasia y Esgrima La Plata.
Gonzalo Maroni, de cabeza, abrió el marcador para el Guapo a los 13 minutos del primer tiempo:
Nicolás Agustín DeMartini, en contra, igualó el encuentro:
Lucas Gamba, al minuto del empate, puso el 2-1 del local:
Barracas Central vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Probables formaciones del encuentro entre Barracas Central y Atlético Tucumán
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Damián Martínez; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Jhonatan Candia, Gonzalo Morales. DT: Rubén Darío Insúa.
- Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Gabriel Compagnucci, Renzo Tesuri, Javier Domínguez, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz, Carlos Abeldaño. DT: Julio César Falcioni.
Barracas Central vs. Atlético Tucumán, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 15.30.
- TV: TNT Sports.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- VAR: Silvio Trucco.
- Estadio: Claudio Chiqui Tapia.
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