El sincericidio de Vinicius Jr: "Brasil no es favorita en el Mundial 2026"
La figura del Real Madrid sorprendió a declarar la situación de su selección, a menos de tres meses de que inicie la Copa del Mundo.
En la previa del duelo amistoso de este jueves a las 17 horas frente a Francia, Vinicius Jr. fue tajante al analizar el presente de la Selección de Brasil. El delantero del Real Madrid aprovechó la ventana de la fecha FIFA para señalar que la Verdeamarela no llega como la principal candidata para el Mundial 2026.
No obstante, declaró: "No queremos el favoritismo, queremos llegar a la Copa del Mundo como estamos llegando a los amistosos: con tranquilidad, paciencia, enfocados en lo que estamos trabajando", afirmó el atacante en rueda de prensa.
Con 25 años, el extremo admitió que el equipo no ostentará el cartel de favorito en el Mundial "por los resultados de las eliminatorias", haciendo referencia al histórico quinto puesto obtenido por Brasil en la clasificación sudamericana. No obstante, subrayó el compromiso del plantel para pelear por el ansiado hexacampeonato.
A pesar de la cautela, el atacante afirmó que el plantel brasileño hará "de todo" para conquistar el torneo. Mostró su total respaldo al talento de la selección, resaltando a figuras que brillan en sus clubes europeos como Raphinha (Barcelona), João Pedro y Estêvão (Chelsea), Matheus Cunha y Casemiro (Manchester United), y Endrick (Olympique Lyon).
"El protagonismo puede ser de cada jugador en cada partido. Yo no quiero ser artillero, quiero hacer mi trabajo y ser campeón", declaró con firmeza. Además, destacó la gestión de Carlo Ancelotti —quien asumió el mando de la Canarinha en mayo pasado—, valorando su visión para "entender el juego" y su flexibilidad para ajustar la táctica según las características de sus dirigidos.
"Ancelotti entiende la forma en la que tenemos que jugar. Con tantos atacantes, claro que vamos a jugar a atacar", concluyó Vini Jr., quien ya conoce a la perfección el método del italiano tras su exitosa etapa compartida en el Real Madrid.
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