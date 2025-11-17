Barracas Central vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV
El Guapo depende de sí mismo para avanzar, mientras que el Globo necesita ganar y esperar una serie de resultados que le permitan seguir en carrera
Barracas Central y Huracán se enfrentan este lunes a las 17 en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en un encuentro que trasciende la lógica de una última fecha y se convierte en una verdadera batalla por la clasificación, por la Zona A del Torneo Clausura 2025. Ambos llegan con objetivos entrelazados: uno busca confirmar su presencia en los playoffs y asegurar su cupo internacional, mientras que el otro se aferra a una mínima esperanza que aún le permite soñar con continuar en competencia si los resultados lo acompañan.
El equipo dirigido por Rubén Darío Insua se encuentra en una posición expectante, aunque su actualidad deportiva invita a la cautela. El Guapo figura en el sexto puesto con 22 unidades y, pese a haber conquistado apenas un triunfo en sus últimas ocho presentaciones, el buen rendimiento de la etapa inicial del certamen le permitió sostenerse en zona de clasificación.
A la par, se ubica noveno en la Tabla Anual, dentro del cupo para la Copa Sudamericana con 48 puntos, por lo que un triunfo como local no solo le asegura el pase a los octavos de final, sino que también lo dejará más cerca de confirmar su presencia en la próxima edición del certamen continental.
El Globo, en cambio, llega golpeado por la dura caída ante Newell’s en Parque Patricios, resultado que lo dejó al borde de la eliminación y con escaso margen de error. Con 19 puntos, se ubica en el 12° lugar de la zona y sus posibilidades dependen de una combinación compleja: necesita ganar y que simultáneamente no haya empate entre Estudiantes y Argentinos, ni victorias de Banfield, Belgrano y Defensa y Justicia.
En la Anual suma 46 puntos, por lo que un triunfo no solo revitalizaría sus chances en el Clausura, sino que también podría depositarlo en zona de acceso a la Sudamericana, siempre y cuando se libere un cupo. Afronta este desafío a todo o nada, consciente de que sus aspiraciones penden de un hilo y que cada detalle puede ser determinante en una tarde cargada de expectativas en el barrio de Barracas.
Barracas Central vs. Huracán: probables formaciones
- Barracas Central: Marcelo Miño; Fernando Tobio, Yonatthan Rak, Nicolás Capraro; Siro Rosané, Dardo Miloc, Rodrigo Insúa, Rafael Barrios; Javier Ruiz, Iván Tapia; Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
- Huracán: Hernan Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pareyra, Nehuen Paz, Leandro Lescano; Leonel Pérez, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Matko Miljevic; Leonardo Sequeira y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka.
Barracas Central vs. Huracán: otros datos
- Hora: 17:00.
- Estadio: Claudio Tapia.
- Árbitro: Andrés Gariano.
- VAR: José Carreras.
- TV: ESPN Premium.
