Barracas Central vs. Huracán, por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y TV

Barracas Central y Huracán se enfrentan este lunes a las 17 en el Estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en un encuentro que trasciende la lógica de una última fecha y se convierte en una verdadera batalla por la clasificación, por la Zona A del Torneo Clausura 2025. Ambos llegan con objetivos entrelazados: uno busca confirmar su presencia en los playoffs y asegurar su cupo internacional, mientras que el otro se aferra a una mínima esperanza que aún le permite soñar con continuar en competencia si los resultados lo acompañan.