Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Unión vs. Barracas Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Unión vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2025.
Unión y Barracas Central se enfrentarán este sábado a partir de las 21.30 en el Estadio 15 de Abril, en el marco de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. El conjunto santafesino recuperó la cima del campeonato y reafirmó su condición de revelación del certamen, aunque ese mismo objetivo persigue el Guapo, que llega motivado tras poner fin a una seguidilla negativa frente a Argentinos Juniors.
El Tatengue logró dejar atrás el bajón que lo había mantenido cuatro partidos sin victorias. Después de golear a Defensa y Justicia y superar por la mínima a Newell’s gracias a un tanto de Agustín Colazo, los dirigidos por Kily González retomaron la punta de la Zona A, posición que ahora deberán sostener ante su gente. Para eso, buscarán explotar su poder ofensivo, que los ubica como el segundo equipo más goleador del torneo, solo superado por Boca.
Por el lado de Barracas Central, el equipo de Rubén Darío Insua había tenido un comienzo prometedor en el Clausura, pero una racha de seis encuentros sin triunfos lo había alejado de los primeros puestos. Esa mala serie se rompió en la última fecha, cuando vencieron 2-0 —con polémica incluida— a un Argentinos Juniors alternativo. Con ese envión, el Guapo intentará no solo arrebatarle el liderazgo a Unión, sino también asegurar su clasificación a la próxima Copa Sudamericana, objetivo que podría concretar por primera vez en su historia si logra sumar en los dos compromisos restantes.
Probables formaciones
Unión: Matías Tagliamonte; Mateo Del Blanco, Valentín Fascendini, Maizon Rodríguez, Lautaro Vargas; Nicolás Palavecino, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Julián Palacios; Agustín Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Barracas Central: Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Siro Rosane; Jhonatan Candia, Manuel Duarte y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
Cómo ver en vivo Unión vs. Barracas Central
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
