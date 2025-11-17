Emotivo: el gesto que unió a la Bombonera en un momento único para Nacho Russo

"Emocionalmente fue muy fuerte. Él estaba acá hace poquito. Yo tenía que cumplir, estoy en Tigre. Queríamos ganar. Eso tuvo un condimento especial en lo previo. Después, cuando arrancó el partido, me enfoqué en tratar de ganar. Veré si puedo tratar de disfrutar algo más dentro del enojo. Voy a tratar de salir un poco y disfrutar lo que pueda", afirmó.

nacho russo

“Debe estar contento que quedaron primeros”, dijo Nacho entre lágrimas, en una frase que condensó agradecimiento y consuelo. Esa declaración, sencilla pero potente, fue la síntesis de una jornada en la que la Bombonera, una vez más, demostró que el fútbol puede ser también un refugio para las emociones compartidas, más allá de los colores y las camisetas.