Playoffs del Torneo Clausura 2025: clasificados y cómo están hoy los cruces de octavos de final
El certamen de la Liga Profesional de Fútbol comienza su etapa de definición y empiezan a armarse las llaves de playoffs.
El Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol se encuentra disputando sus últimas jornada de la primera etapa, por lo que mientras hay equipos luchando por la permanencia y otros intentando ingresar a copas internacionales, empiezan a definirse los puestos y las clasificaciones a los playoffs.
El certamen establece que los primeros ocho de cada grupo pasarán a octavos de final. Los equipos se cruzarán a partido único, donde el mejor ubicado definirá de local en cada instancia previo a la final, que se disputará en cancha neutral, tal cual ocurrió en el Apertura.
Con tres jornadas por disputarse, el Torneo Clausura ya tiene a su primer equipo clasificado a los playoffs: Deportivo Riestra, de la Zona B.
De finalizar hoy el torneo, los equipos clasificados serían:
- Zona A: Estudiantes, Defensa y Justicia, Argentinos Juniors, Central Córdoba, Belgrano, Barracas Central, Tigre y Racing
- Zona B: Deportivo Riestra (ya clasificado), Lanús, Vélez, Rosario Central, River, San Lorenzo, San Martín de San Juan y Atlético Tucumán.
Las posiciones del Torneo Clausura 2025
Cómo están hoy los cruces de playoffs del Torneo Clausura 2025
Los octavos de final, hoy, se encuentran así:
- Estudiantes (1° Zona A) vs. Atlético Tucumán (8° Zona B)
- Rosario Central (4° B) vs. Belgrano (5° A)
- Lanús (2° B) vs. Tigre (7° A)
- Argentinos (3° A) vs. San Martín de San Juan (6° B)
- Deportivo Riestra (1° B) vs. Racing (8° A)
- Central Córdoba (4° A) vs. River (5° B)
- Defensa y Justicia (2° A) vs. San Lorenzo (7° B)
- Vélez (3° B) vs. Barracas Central (6° A)
Cómo se jugarán los playoffs del Clausura 2025
Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 se jugarán en el estadio del mejor ubicado en la clasificación. Mismo caso para los cuartos y las semifinales. La única instancia donde varía es en la final, que será disputada en una sede neutral a confirmar.
Todos los duelos eliminatorios serán a partido único, tal como venía ocurriendo en las anteriores Copas de la Liga. A diferencia del formato del Torneo Apertura, todas las instancias contarán con tiempo extra en caso de igualdad tras la finalización del tiempo regular, en caso de persistir habrá definición por penales.
