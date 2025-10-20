Playoffs del Torneo Clausura 2025: clasificados y cómo están hoy los cruces de octavos de final

Las posiciones del Torneo Clausura 2025

Embed Standings provided by Sofascore Standings provided by Sofascore

Cómo están hoy los cruces de playoffs del Torneo Clausura 2025

Los octavos de final, hoy, se encuentran así:

Estudiantes (1° Zona A) vs. Atlético Tucumán (8° Zona B)

Rosario Central (4° B) vs. Belgrano (5° A)

Lanús (2° B) vs. Tigre (7° A)

Argentinos (3° A) vs. San Martín de San Juan (6° B)

Deportivo Riestra (1° B) vs. Racing (8° A)

Central Córdoba (4° A) vs. River (5° B)

Defensa y Justicia (2° A) vs. San Lorenzo (7° B)

Vélez (3° B) vs. Barracas Central (6° A)

Cómo se jugarán los playoffs del Clausura 2025

Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 se jugarán en el estadio del mejor ubicado en la clasificación. Mismo caso para los cuartos y las semifinales. La única instancia donde varía es en la final, que será disputada en una sede neutral a confirmar.

Todos los duelos eliminatorios serán a partido único, tal como venía ocurriendo en las anteriores Copas de la Liga. A diferencia del formato del Torneo Apertura, todas las instancias contarán con tiempo extra en caso de igualdad tras la finalización del tiempo regular, en caso de persistir habrá definición por penales.