Unión vs. Barracas Central por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV

Por el lado de Barracas Central, el equipo de Rubén Darío Insua había tenido un comienzo prometedor en el Clausura, pero una racha de seis encuentros sin triunfos lo había alejado de los primeros puestos. Esa mala serie se rompió en la última fecha, cuando vencieron 2-0 —con polémica incluida— a un Argentinos Juniors alternativo. Con ese envión, el Guapo intentará no solo arrebatarle el liderazgo a Unión, sino también asegurar su clasificación a la próxima Copa Sudamericana, objetivo que podría concretar por primera vez en su historia si logra sumar en los dos compromisos restantes.