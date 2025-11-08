Unión vs. Barracas Central por el Torneo Clausura: horario, formaciones y TV
El Tatengue, uno de los animadores del torneo, recibe al Guapo, que viene de cortar una importante racha sin victorias.
Unión y Barracas Central se enfrentarán este sábado a partir de las 21.30 en el Estadio 15 de Abril, en el marco de la decimoquinta fecha del Torneo Clausura. El conjunto santafesino recuperó la cima del campeonato y reafirmó su condición de revelación del certamen, aunque ese mismo objetivo persigue el Guapo, que llega motivado tras poner fin a una seguidilla negativa frente a Argentinos Juniors.
El Tatengue logró dejar atrás el bajón que lo había mantenido cuatro partidos sin victorias. Después de golear a Defensa y Justicia y superar por la mínima a Newell’s gracias a un tanto de Agustín Colazo, los dirigidos por Kily González retomaron la punta de la Zona A, posición que ahora deberán sostener ante su gente. Para eso, buscarán explotar su poder ofensivo, que los ubica como el segundo equipo más goleador del torneo, solo superado por Boca.
Por el lado de Barracas Central, el equipo de Rubén Darío Insua había tenido un comienzo prometedor en el Clausura, pero una racha de seis encuentros sin triunfos lo había alejado de los primeros puestos. Esa mala serie se rompió en la última fecha, cuando vencieron 2-0 —con polémica incluida— a un Argentinos Juniors alternativo. Con ese envión, el Guapo intentará no solo arrebatarle el liderazgo a Unión, sino también asegurar su clasificación a la próxima Copa Sudamericana, objetivo que podría concretar por primera vez en su historia si logra sumar en los dos compromisos restantes.
Probables formaciones
Unión: Matías Tagliamonte; Mateo Del Blanco, Valentín Fascendini, Maizon Rodríguez, Lautaro Vargas; Nicolás Palavecino, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Julián Palacios; Agustín Colazo y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.
Barracas Central: Marcelo Miño; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Siro Rosane; Jhonatan Candia, Manuel Duarte y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
Datos del partido
Hora: 21.30
Árbitro: Darío Herrera
VAR: Lucas Novelli
TV: TNT Sports Premium
Estadio: Estadio 15 de Abril
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario