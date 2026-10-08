Barracas Central vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Barracas Central viene de vencer a Atlético Tucumán.

Huracán, por su parte, viene de vencer 1-0 a Aldosivi e intentará estirar su invicto a siete partidos consecutivos en el torneo, ya que registra tres victorias y tres empates en sus últimas seis presentaciones. El "Globo" se ubica cuarto en la Zona B, con 19 unidades, apenas dos puntos por debajo del líder Argentinos Juniors, y buscará una nueva victoria fuera de casa para asentarse en los puestos de clasificación a los playoffs.