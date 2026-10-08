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Barracas Central vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Deportes

El "Globo" lleva seis partidos invicto y buscará una victoria en el Claudio "Chiqui" Tapia para quedar como líder de la Zona B.

Huracán lleva seis partidos invictos consecutivos en el Clausura. 

Huracán lleva seis partidos invictos consecutivos en el Clausura. 

Barracas Central recibe a Huracán este sábado, desde las 15.45, en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura. El partido contará con transmisión de ESPN Premium y tendrá como árbitro a Hernán Mastrángelo, mientras que Fernando Echenique estará en el VAR.

El "Guapo" llega en alza tras conseguir una importante victoria por 3-2 ante Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro. El conjunto dirigido por Damián Ayude se ubica en el octavo puesto de su zona y buscará aprovechar la localía para sumar nuevamente de a tres y afianzarse en la pelea por avanzar a la siguiente instancia del certamen.

Barracas Central viene de vencer a Atlético Tucumán.

Barracas Central viene de vencer a Atlético Tucumán.

Huracán, por su parte, viene de vencer 1-0 a Aldosivi e intentará estirar su invicto a siete partidos consecutivos en el torneo, ya que registra tres victorias y tres empates en sus últimas seis presentaciones. El "Globo" se ubica cuarto en la Zona B, con 19 unidades, apenas dos puntos por debajo del líder Argentinos Juniors, y buscará una nueva victoria fuera de casa para asentarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

Formaciones de Barracas Central vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026

  • Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
  • Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Horario y televisación

  • Hora: 15:45.
  • Estadio: Claudio Chiqui Tapia.
  • Árbitro: Hernán Mastrángelo.
  • VAR: Fernando Echenique.
  • TV: ESPN Premium.

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