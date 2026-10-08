Barracas Central vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Globo" lleva seis partidos invicto y buscará una victoria en el Claudio "Chiqui" Tapia para quedar como líder de la Zona B.
Barracas Central recibe a Huracán este sábado, desde las 15.45, en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura. El partido contará con transmisión de ESPN Premium y tendrá como árbitro a Hernán Mastrángelo, mientras que Fernando Echenique estará en el VAR.
El "Guapo" llega en alza tras conseguir una importante victoria por 3-2 ante Atlético Tucumán en el estadio Monumental José Fierro. El conjunto dirigido por Damián Ayude se ubica en el octavo puesto de su zona y buscará aprovechar la localía para sumar nuevamente de a tres y afianzarse en la pelea por avanzar a la siguiente instancia del certamen.
Huracán, por su parte, viene de vencer 1-0 a Aldosivi e intentará estirar su invicto a siete partidos consecutivos en el torneo, ya que registra tres victorias y tres empates en sus últimas seis presentaciones. El "Globo" se ubica cuarto en la Zona B, con 19 unidades, apenas dos puntos por debajo del líder Argentinos Juniors, y buscará una nueva victoria fuera de casa para asentarse en los puestos de clasificación a los playoffs.
Formaciones de Barracas Central vs. Huracán por el Torneo Clausura 2026
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Horario y televisación
- Hora: 15:45.
- Estadio: Claudio Chiqui Tapia.
- Árbitro: Hernán Mastrángelo.
- VAR: Fernando Echenique.
- TV: ESPN Premium.
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