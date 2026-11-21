Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Defensa y Justicia vs. Barracas Central por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Defensa y Justicia vs. Barracas Central por el Torneo Clausura.
Defensa y Justicia y Barracas Central juegan este sábado, desde las 15, en el Norberto Tomaghello, por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro, que definirá el rival de Rosario Central o Gimnasia de Mendoza en cuartos de final, será televisado por ESPN Premium.
El "Halcón" afronta los octavos de final después de terminar cuarto en la Zona A con 28 puntos, producto de ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Julio Vaccari consiguió la clasificación con anticipación y tendrá la posibilidad de jugar en Florencio Varela por su mejor ubicación en la fase regular.
En su última presentación, Defensa cayó 1-0 frente a Boca en La Bombonera, por lo que buscará hacerse fuerte en condición de local para avanzar a los cuartos de final.
Por su parte, el "Guapo" terminó quinto en la Zona B con 26 unidades, luego de una campaña de siete triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. Barracas llega después de vencer 2-0 a Racing en su última presentación, acumulando tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Barracas Central por el Torneo Clausura
- Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Héctor Martínez, Valentín Loza, Damián Domínguez, Damián Fernández; César Pérez, Santiago Sosa; Jeremías Lucco, Juan Gutiérrez, Leandro Fernández; David Barbona. DT: Julio Vaccari.
- Barracas Central: Juan Espínola; Rafael Barrios, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Elías Pereyra; Dardo Miloc, Iván Tapia; Enzo Taborda, Rodrigo Bogarín, Tomás Porra; Nicolás Orsini. DT: Damián Ayude.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Defensa y Justicia vs. Barracas Central
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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