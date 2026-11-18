Defensa y Justicia vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Halcón" terminó cuarto en la Zona A y buscará aprovechar la localía para avanzar a los cuartos de final. Barracas, por su parte, finalizó quinto en su grupo e intentará dar el golpe en Florencio Varela.
Defensa y Justicia recibe a Barracas Central este sábado, desde las 15, en el Norberto Tomaghello, por los octavos de final del Torneo Clausura. El encuentro, que definirá el rival de Rosario Central o Gimnasia de Mendoza, será televisado por ESPN Premium.
El "Halcón" afronta los octavos de final después de terminar cuarto en la Zona A con 28 puntos, producto de ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Julio Vaccari consiguió la clasificación con anticipación y tendrá la posibilidad de jugar en Florencio Varela por su mejor ubicación en la fase regular.
En su última presentación, Defensa cayó 1-0 frente a Boca en La Bombonera, por lo que buscará hacerse fuerte en condición de local para avanzar a los cuartos de final.
Por su parte, el "Guapo" terminó quinto en la Zona B con 26 unidades, luego de una campaña de siete triunfos, cinco empates y cuatro derrotas. Barracas llega después de vencer 2-0 a Racing en su última presentación, acumulando tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros.
Formaciones de Defensa y Justicia vs. Barracas Central por el Torneo Clausura
- Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Héctor Martínez, Valentín Loza, Damián Domínguez, Damián Fernández; César Pérez, Santiago Sosa; Jeremías Lucco, Juan Gutiérrez, Leandro Fernández; David Barbona. DT: Julio Vaccari.
- Barracas Central: Juan Espínola; Rafael Barrios, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Elías Pereyra; Dardo Miloc, Iván Tapia; Enzo Taborda, Rodrigo Bogarín, Tomás Porra; Nicolás Orsini. DT: Damián Ayude.
Horario y televisación
-
Hora: 15:00.
Estadio: Norberto Tomaghello.
Árbitro: a confirmar.
VAR: a confirmar.
TV: ESPN Premium.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario