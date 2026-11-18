El "Halcón" afronta los octavos de final después de terminar cuarto en la Zona A con 28 puntos, producto de ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El equipo dirigido por Julio Vaccari consiguió la clasificación con anticipación y tendrá la posibilidad de jugar en Florencio Varela por su mejor ubicación en la fase regular.