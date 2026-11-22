Las imágenes, registradas por los propios simpatizantes y transeúntes en plena noche porteña, muestran a decenas de personas con camisetas azul y oro agrupadas frente al ingreso del teatro, aprovechando la cercanía con el Obelisco para trasladar el clima de cancha hacia uno de los máximos referentes artísticos e hinchas confesos de la Academia.