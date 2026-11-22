"Racing botón...": hinchas de Boca esperaron a Guillermo Francella a la salida del teatro con cánticos
El actor fue blanco de burlas en uno de los momentos más insólitos de los festejos "xeneizes" en las inmediaciones del Obelisco.
En medio de la multitudinaria celebración de los hinchas de Boca en el centro porteño tras la conquista de la Copa Sudamericana 2026, se viralizó en redes sociales una insólita escena protagonizada por fanáticos xeneizes en la puerta del Teatro Metropolitan, burlándose de Guillermo Francella.
Un numeroso grupo se congregó sobre la avenida Corrientes para aguardar la salida del actor —quien encabeza una obra en esa sala— y dedicarle una improvisada serenata cargada de folclore futbolero contra Racing Club.
Las imágenes, registradas por los propios simpatizantes y transeúntes en plena noche porteña, muestran a decenas de personas con camisetas azul y oro agrupadas frente al ingreso del teatro, aprovechando la cercanía con el Obelisco para trasladar el clima de cancha hacia uno de los máximos referentes artísticos e hinchas confesos de la Academia.
El cantito de los hinchas de Boca para Guillermo Francella en la avenida Corrientes
Mientras aguardaban que el protagonista saliera de la función teatral, los fanáticos comenzaron a saltar y entonar al unísono el clásico cantito dirigido al club de Avellaneda: "...Racing botón, Racing botón...".
El episodio desató risas, grabaciones con celulares y miles de reproducciones en X, TikTok e Instagram, convirtiéndose rápidamente en una de las perlitas más comentadas de la madrugada en la Ciudad de Buenos Aires luego del triunfo 2-0 de Boca ante Atlético Mineiro en Barranquilla.
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