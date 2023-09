Con insultos, periodista paraguayo destrozó a Guillermo Barros Schelotto: "A este inútil..."

Barros Schelotto es el sexto técnico de Paraguay en la era del presidente Robert Harrison luego de Ramón Díaz, Francisco Arce, Gustavo Morínigo, Juan Carlos Osorio y Eduardo Berizzo.

Harrison se reuniría en las próximas horas con el entrenador para resolver los términos de la rescisión, ya que antes tuvo un encuentro con los contadores para acordar las cifras de la indemnización del argentino. El dirigente apuraría la decisión ya que por las Eliminatorias Sudamericanas, Paraguay enfrentará el 12 de octubre en Buenos Aires a la selección argentina, mientras que el martes 17 recibirá en Asunción a Bolivia.

EL ENOJO DEL PERIODISTA CONTRA GUILLERMO BARROS SCHELOTTO

El periodista Enrique Vargas Peña utilizó su programa en la cadena paraguaya ABC para mostrar todo su enojo y no dudó en ningún momento de lo que decía: “Lo que yo he visto como hincha es un equipo paraguayo jugando de chiquitito. No de chiquito, de chiquitito con un...”. A continuación, dudó si contenerse contra el Mellizo y, luego de algunos instantes, siguió con su editorial: “Voy a decir la grosería: con un pelotudo disfrazado de director técnico y que no sabe ni que la pelota es redonda. Viene a pontificar como si fuera científico para decir el disparate de que con un equipo como Venezuela hay que jugar a la defensiva, boludo”.