El exabrupto del Coco Basile sobre el doping de Diego Maradona en el Mundial del 94

“Nos mató la enfermera, ahí le dije a Mostaza y al Panadero que éramos boleta, porque por algo vinieron. Queríamos que Sergio Vázquez, que se hizo el doping con Diego, nos diga que el positivo era él, ja. Nunca vi a Diego tan sentido, porque él era un tipo muy especial, pero ese día no sabes como estaba”, empezó explicando. Y agregó: “El viaje en avión, cuando llegamos allá había muchísimos periodistas en la pista esperando a Diego. Fue tremendo, después a la noche me llamó hasta Carlos Menem para saber qué pasó. Obviamente estaba el presidente de AFA actuando y no hubo forma”.

Embed #ESPNF90 | #ESPNenStarPlus



¡LLEGÓ COCO! Basile llegó al piso y recordó el día que se llevaron a Maradona de la mano en Estados Unidos 1994. pic.twitter.com/RLFxsT8UUK — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 25, 2024

LA SANCIÓN QUE RECIBIÓ DIEGO MARADONA EN EL MUNDIAL 1994

Debido a dar positivo en la prueba de dopaje, Maradona recibió una suspensión de 15 meses sin poder jugar, por lo también tuvo que abandonar la concentración en el Mundial, a pesar de que la Selección Argentina seguía en carrera. Tras cumplir con la sanción, volvió a jugar con la camiseta de Boca, donde transitó los últimos años de su carrera, hasta retirarse en 1997.