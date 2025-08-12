Bayer Leverkusen puso sus ojos en Equi Fernández: cuánto vale el exjugador de Boca

equi fernandez.jpg

Cabe recordar que en el mercado pasado, Fernández estuvo cerca de fichar por la Real Sociedad, pero las negociaciones se frustraron por diferencias económicas. Ahora, con el interés del Leverkusen, surge una nueva oportunidad para que el mediocampista vuelva a competir en un club de elite y en una liga de primer nivel.

Las próximas semanas serán decisivas: el mercado europeo está en plena actividad y el nombre de Equi figura entre los más codiciados para reforzar planteles que aspiran a protagonizar en la temporada 2025/26.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/1955242564342161851&partner=&hide_thread=false EXCL: Bayer Leverkusen consider move for Al Qadsiah midfielder Equi Fernández.



He’s on the shortlist as option in midfield after Real Sociedad move collapsed with Leverkusen keen on Equi.



No decision made yet on new midfielder but Equi is appreciated. pic.twitter.com/3jwUM9lWKJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025