El entrenador de los All Backs quedó loco con la hinchada de Boca: "Cantaron tres horas sin parar"

El empate 1-1 entre Boca y Racing, disputado en La Bombonera, tuvo un invitado de lujo en las tribunas: el plantel completo de los All Blacks, que se encuentra en Argentina para disputar el Rugby Championship. Entre ellos, el que más se llevó una impresión imborrable fue su entrenador principal, Scott Robertson, quien no ocultó su fascinación por la hinchada xeneize.