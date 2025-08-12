El entrenador de los All Backs quedó loco con la hinchada de Boca: "Cantaron tres horas sin parar"
Scott Robertson, head coach del seleccionado de rugby de Nueva Zelanda, presenció el clásico ante Racing y contó cómo lo sorprendió la energía de La Bombonera.
El empate 1-1 entre Boca y Racing, disputado en La Bombonera, tuvo un invitado de lujo en las tribunas: el plantel completo de los All Blacks, que se encuentra en Argentina para disputar el Rugby Championship. Entre ellos, el que más se llevó una impresión imborrable fue su entrenador principal, Scott Robertson, quien no ocultó su fascinación por la hinchada xeneize.
“El fútbol era por lo que todos estábamos ahí, pero disfrutamos de la compañía de la gente y de cantar. No podía creer la lista de reproducción, simplemente siguieron cantando durante tres horas”, expresó el coach neozelandés en una conferencia de prensa posterior al encuentro.
Robertson también describió el clima único que vivió junto a sus dirigidos: “La energía y el ritmo eran increíbles, estuvimos tarareando. No entendíamos las palabras de lo que cantaban, pero fue una gran experiencia para nosotros”.
Varios jugadores del seleccionado de Nueva Zelanda aprovecharon para compartir en redes sociales lo que fue para ellos vivir un clásico argentino desde adentro. El fullback Rieko Ioane subió una foto con la panorámica del campo de juego y escribió en Instagram: “Locura de atmósfera”. La cuenta oficial de los All Blacks también compartió videos y fotos desde las tribunas de La Bombonera, reflejando el asombro general del grupo.
El combinado neozelandés se encuentra en el país para afrontar la primera fecha del Rugby Championship 2025, el prestigioso torneo que reúne a las potencias del hemisferio sur. El debut será el sábado 16 de agosto, con dos partidos: Sudáfrica vs. Australia y Argentina vs. Nueva Zelanda, este último en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 18:10.
Una semana más tarde, el sábado 23 de agosto, All Blacks y Los Pumas volverán a verse las caras, esta vez en el estadio José Amalfitani de Buenos Aires, también desde las 18:10.
