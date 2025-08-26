Bayer Leverkusen va con todo por Equi Fernández: la impresionante cifra que ofreció
El volante formado en Boca presiona para que se concrete su llegada al equipo alemán, que lo quiere como pieza clave en la reconstrucción de su mediocampo.
Bayer Leverkusen volvió a la carga por Equi Fernández y subió su oferta a 30 millones de euros limpios, sin bonos extra pero con una cláusula de reventa del 15% sobre futuras ganancias. El mediocampista argentino, actualmente en el Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, ya le habría pedido a la dirigencia que acepte la transferencia.
De concretarse la operación, Boca embolsaría alrededor de 1,5 millones de euros por mecanismo de solidaridad, dado que el jugador se formó en el Xeneize.
El interés de Leverkusen se explica por la necesidad de reforzar su mediocampo tras la salida de Granit Xhaka, uno de los pilares en los últimos años. Además, el equipo de Erik ten Hag atraviesa un proceso de reestructuración tras la marcha de Xabi Alonso al Real Madrid y la partida de dos figuras: Florian Wirtz y Jeremie Frimpong, vendidos a Liverpool.
Con la llegada del “Diablito” Claudio Echeverri (ex Manchester City y River) y la presencia de Exequiel Palacios y Alejos Sarco (Vélez), el conjunto alemán apunta a armar una base con fuerte presencia argentina.
Equi, de 22 años, viene de disputar 37 partidos en su primera temporada en Arabia, con un gol y cuatro asistencias. Fue clave en el cuarto puesto liguero y en el subcampeonato de la King’s Cup, manteniendo el nivel que lo había convertido en figura en el club de la Ribera antes de su partida.
Todo indica que en los próximos días habrá definiciones y que Fernández podría convertirse en nuevo refuerzo del Leverkusen, que apuesta por él como titular indiscutido. A eso se le suma que estará en la orbita de la Selección Argentina, y seguramente sea mirado con buenos ojos por el entrenador Lionel Scaloni. ¿Se dará?
