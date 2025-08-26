Bayer Leverkusen va con todo por Equi Fernández: la impresionante cifra que ofreció

equi fernandez.jpg

Equi, de 22 años, viene de disputar 37 partidos en su primera temporada en Arabia, con un gol y cuatro asistencias. Fue clave en el cuarto puesto liguero y en el subcampeonato de la King’s Cup, manteniendo el nivel que lo había convertido en figura en el club de la Ribera antes de su partida.

Todo indica que en los próximos días habrá definiciones y que Fernández podría convertirse en nuevo refuerzo del Leverkusen, que apuesta por él como titular indiscutido. A eso se le suma que estará en la orbita de la Selección Argentina, y seguramente sea mirado con buenos ojos por el entrenador Lionel Scaloni. ¿Se dará?