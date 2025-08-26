Boca se queda sin visitantes en Mar del Plata: no podrá llevar hinchas ante Aldosivi

aldosivi boca.jpeg

Si bien aquella jornada no registró incidentes graves, el uso masivo de bengalas en la tribuna visitante encendió otra polémica. Este partido era visto como una oportunidad para que los hinchas acompañaran nuevamente al equipo, pero las condiciones de seguridad y los antecedentes recientes terminaron por cerrar la puerta.

Ahora el club de la Ribera tendrá que afrontar en soledad un duelo clave en el Torneo Clausura, mientras los fanáticos deberán seguir aguardando por un regreso que parece no tener fecha definida y que tendrá, después de lo sucedido, cada vez más incertidumbre.