Boca se queda sin visitantes en Mar del Plata: no podrá llevar hinchas ante Aldosivi
El organismo de seguridad de la provincia de Buenos Aires rechazó el pedido de AFA y no permitirá que el Xeneize lleve a su gente al duelo contra Aldosivi.
El deseo de los hinchas de Boca de acompañar a su equipo en Mar del Plata quedó trunco. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) le informó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que no autorizará la presencia de público visitante en el partido frente a Aldosivi, que se disputará el próximo domingo a las 14:30 en el estadio José María Minella.
La medida cayó como un baldazo de agua fría, ya que desde la AFA se había trabajado para permitir el ingreso de los simpatizantes visitantes, con el aval de ambas instituciones. Sin embargo, las autoridades de seguridad bonaerenses dieron marcha atrás y pusieron un freno a la posibilidad.
La decisión se relaciona con distintos factores: en primer lugar, los recientes episodios violentos en Avellaneda, en el cruce entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, encendieron las alarmas y generaron un clima de desconfianza; a eso se suma la sanción que pesa sobre Aldosivi, castigado con tres fechas sin público tras una pelea interna de su barra en el duelo ante Newell’s. Esa sanción abarca los choques ante Belgrano, Boca y Argentinos Juniors.
De esta manera, los dirigidos por Miguel Ángel Russo deberán seguir esperando para volver a contar con el aliento de su gente fuera de casa. La última vez fue en Mendoza, en la victoria frente a Independiente Rivadavia por la quinta fecha, cuando más de 15.000 xeneizes dijeron presente en el estadio Malvinas Argentinas.
Si bien aquella jornada no registró incidentes graves, el uso masivo de bengalas en la tribuna visitante encendió otra polémica. Este partido era visto como una oportunidad para que los hinchas acompañaran nuevamente al equipo, pero las condiciones de seguridad y los antecedentes recientes terminaron por cerrar la puerta.
Ahora el club de la Ribera tendrá que afrontar en soledad un duelo clave en el Torneo Clausura, mientras los fanáticos deberán seguir aguardando por un regreso que parece no tener fecha definida y que tendrá, después de lo sucedido, cada vez más incertidumbre.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario