Bayer Leverkusen avanza por un ex Boca ante la posible salida de Exequiel Palacios a Arabia Saudita
El club alemán acelera negociaciones para reforzar su mediocampo mientras el campeón del mundo podría emigrar al fútbol árabe por una oferta millonaria.
En plena recta final del mercado europeo, Bayer Leverkusen busca anticiparse a la probable salida de Exequiel Palacios hacia Arabia Saudita, donde el Al Hilal habría ofrecido 45 millones de euros por el volante argentino. Aunque el director deportivo del club alemán, Simon Rolfes, aseguró a Sky Sports Alemania que no hay planes de desprenderse del mediocampista: “Yo también lo leí, pero no hay planes de dejarlo ir. Ni el jugador ni su agente nos han contactado al respecto. ¡Definitivamente planeamos quedárnoslo!”, comentó.
A pesar de esto, el Leverkusen, que ya cerró la llegada del Diablito Echeverri, ya activó negociaciones por Equi Fernández, mediocampista de 23 años que actualmente juega en Al Qadsiah de Arabia Saudita. Según reportó Fabrizio Romano, el club alemán ya habría cerrado los términos personales con el ex Boca, quien vería con buenos ojos regresar a Europa y disputar la Bundesliga.
El interés por Fernández no solo responde a cubrir la potencial baja de Palacios, sino también a fortalecer la zona media con un jugador con experiencia internacional. La Real Sociedad también había mostrado interés, pero desistió ante la elevada cifra pedida por Al Qadsiah, cercana a 30 millones de euros, un monto que Bayer Leverkusen podría afrontar tras la venta de Florian Wirtz por más de 100 millones.
Cuánto puede recibir Boca si Bayer Leverkusen cierra la llegada de Equi Fernández
Además, la operación tendría impacto económico para Boca gracias al mecanismo de solidaridad de la FIFA, que garantiza que los clubes formadores reciban un porcentaje del valor de transferencia. Con el monto actual, el Xeneize podría ingresar aproximadamente 1,5 millones de euros por la transferencia de Fernández. El volante disputó 67 partidos oficiales con Boca antes de su salida y acumuló 37 encuentros en la última temporada en Arabia.
Con esta movida, Bayer Leverkusen apunta a reforzar su plantel mientras gestiona uno de los mercados de fichajes más activos del fútbol europeo, asegurando alternativas en caso de que Palacios decida aceptar la propuesta de Arabia Saudita.
