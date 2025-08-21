Bayer Leverkusen avanza por un ex Boca ante la posible salida de Exequiel Palacios a Arabia Saudita

En plena recta final del mercado europeo, Bayer Leverkusen busca anticiparse a la probable salida de Exequiel Palacios hacia Arabia Saudita, donde el Al Hilal habría ofrecido 45 millones de euros por el volante argentino. Aunque el director deportivo del club alemán, Simon Rolfes, aseguró a Sky Sports Alemania que no hay planes de desprenderse del mediocampista: “Yo también lo leí, pero no hay planes de dejarlo ir. Ni el jugador ni su agente nos han contactado al respecto. ¡Definitivamente planeamos quedárnoslo!”, comentó.