Video: José Manuel López recibió la convocatoria de Scaloni con un doblete en Palmeiras
El delantero santafesino atraviesa un gran momento en Brasil: anotó dos tantos frente a Sport Recife y su nombre resuena tanto en la Selección Argentina y River.
El fútbol argentino vuelve a hablar de José Manuel López, aquel atacante surgido en Lanús que emigró al Palmeiras en 2022 y que hoy se ha consolidado como una pieza clave en el poderoso equipo brasileño. Con apenas 24 años, el delantero nacido en Santa Fe disfruta de su mejor temporada desde que llegó al Verdao.
El "Flaco" acumula 17 goles en lo que va del año y este lunes firmó un doblete en la victoria 3-0 ante Sport Recife por el Brasileirao. El presente goleador de López no pasó desapercibido para Lionel Scaloni, que decidió incluirlo en la prelista de la Selección Argentina de cara a los dos compromisos finales de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
El entrenador lo observa como una opción distinta para competir con Lautaro Martínez y Julián Álvarez, pensando en un plantel que deberá estar a la altura de un torneo de máxima exigencia. Que un jugador con paso silencioso por el fútbol local vuelva a escena gracias a su nivel en el extranjero es una noticia que alimenta la ilusión de sumar variantes ofensivas.
El Flaco López, mirado por Scaloni pero también por Gallardo...
Pero no solo Scaloni sigue de cerca al atacante: Marcelo Gallardo también tiene motivos para preocuparse. River y Palmeiras se verán las caras en septiembre por los cuartos de final de la Copa Libertadores, primero en el estadio Monumental y luego en el Allianz Parque.
Allí, López será una de las amenazas principales en un frente ofensivo que también cuenta con nombres de peso como Maurício Magalhães Prado, Felipe Anderson y Vitor Roque, recuperado tras su experiencia en Europa.
Desde su llegada a Brasil, ya conquistó títulos importantes como dos Serie A, la Copa de Brasil y el Campeonato Paulista, pero es en esta temporada cuando su capacidad goleadora alcanzó un nivel superador. Palmeiras, escolta con 42 puntos en 19 fechas, pelea mano a mano con Flamengo por la cima del Brasileirao, y el aporte del delantero argentino es clave en esa batalla.
Para River, enfrentarlo será un examen de máxima dificultad. Para la Selección, su irrupción abre una nueva posibilidad en ataque. Y para López, el momento actual puede convertirse en la oportunidad de instalarse definitivamente en la elite del fútbol sudamericano y mundial.
