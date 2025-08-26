Video: José Manuel López recibió la convocatoria de Scaloni con un doblete en Palmeiras

Allí, López será una de las amenazas principales en un frente ofensivo que también cuenta con nombres de peso como Maurício Magalhães Prado, Felipe Anderson y Vitor Roque, recuperado tras su experiencia en Europa.

jose manuel flaco lopez palmeiras 1

Desde su llegada a Brasil, ya conquistó títulos importantes como dos Serie A, la Copa de Brasil y el Campeonato Paulista, pero es en esta temporada cuando su capacidad goleadora alcanzó un nivel superador. Palmeiras, escolta con 42 puntos en 19 fechas, pelea mano a mano con Flamengo por la cima del Brasileirao, y el aporte del delantero argentino es clave en esa batalla.

Para River, enfrentarlo será un examen de máxima dificultad. Para la Selección, su irrupción abre una nueva posibilidad en ataque. Y para López, el momento actual puede convertirse en la oportunidad de instalarse definitivamente en la elite del fútbol sudamericano y mundial.