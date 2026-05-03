Belgrano goleó a Sarmiento y jugará los octavos de final ante Talleres

El marcador se abrió a los 36 minutos del primer tiempo gracias a una aparición de Francisco González Metilli, quien conectó un remate certero para vencer la resistencia de la visita y darle tranquilidad a los hinchas. Antes de que se fueran al descanso, la ventaja se estiró tras una jugada desafortunada de Lucas Suárez, quien marcó en propia puerta y puso el 2-0. Ya en la segunda mitad, el dominio del Pirata no mermó y a los 10 minutos llegó la liquidación definitiva. Ramiro Hernándes aprovechó una oportunidad en el área y estableció el 3-0, mientras que Ramiro Tulian marcó el último tanto.