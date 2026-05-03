Belgrano goleó a Sarmiento y jugará los octavos de final ante Talleres
El "Pirata" fue contundente en condición de local y se impuso por 4-0 en la última fecha de la fase regular. Con este resultado, se aseguró el quinto puesto de la Zona B.
Belgrano de Córdoba cerró la fase regular del Torneo Apertura con una actuación sobresaliente ante su gente, goleando 4-0 a Sarmiento de Junín para llegar de la mejor manera a los cruces eliminatorios. El equipo local manejó los hilos del encuentro y sentenció el marcador con autoridad durante el complemento.
El marcador se abrió a los 36 minutos del primer tiempo gracias a una aparición de Francisco González Metilli, quien conectó un remate certero para vencer la resistencia de la visita y darle tranquilidad a los hinchas. Antes de que se fueran al descanso, la ventaja se estiró tras una jugada desafortunada de Lucas Suárez, quien marcó en propia puerta y puso el 2-0. Ya en la segunda mitad, el dominio del Pirata no mermó y a los 10 minutos llegó la liquidación definitiva. Ramiro Hernándes aprovechó una oportunidad en el área y estableció el 3-0, mientras que Ramiro Tulian marcó el último tanto.
Con esta victoria, Belgrano alcanzó los 26 puntos y finalizó en la quinta posición de la Zona B. El premio mayor no es solo la consolidación en la tabla, sino que le permitirá disputar un atractivo clásico en la siguiente fase: se medirá ante Talleres de Córdoba en los octavos de final.
Francisco González Metilli abrió el marcador para el Pirata a los 36 minutos del primer tiempo:
Lucas Suárez, en contra, estiró la ventaja para el equipo local:
Ramiro Hernandes pone cifras de goleada a los 10 minutos del segundo tiempo:
Belgrano vs. Sarmiento por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Formaciones de Belgrano vs. Sarmiento por el Torneo Apertura
Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Ramiro Hernandes; Franco Vázquez; Lucas Zelarayán, Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Lucas Suárez, Nicolás Pasquini; Santiago Salle, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Jonatan Gómez; Pablo Magnín, Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Datos de Belgrano vs. Sarmiento
- Hora: 16.00
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Fernando Espinoza
- Estadio: Julio César Villagra
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