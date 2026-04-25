Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs. Tigre

Con 16 unidades y ubicado en el noveno puesto —a solo un punto de la zona de clasificación que hoy cierra Gimnasia—, el "Matador" todavía tiene el destino en sus manos. Si logra reencontrarse con la victoria en Junín, dependerá de sí mismo para entrar en la fase eliminatoria, aunque sabe que ya no tiene margen para un nuevo traspié.

Dos equipos golpeados, un solo objetivo y la presión del reloj: Junín dictará sentencia este sábado sobre quién sigue en carrera y quién se despide del sueño de los octavos.

Formaciones del encuentro

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría; Agustín Seyral; Juan Insaurralde; Nicolás Pasquini; Santiago Salle; Mauricio Martínez; Cristian Zabala; Julián Contrera; Junior Marabel; Pablo Magnín. DT: Facundo Sava.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno; Joaquín Laso; Alan Barrionuevo; Federico Alvarez; Jalil Elías; Leyes; Jabes Saralegui; Gonzalo Martínez; Elías Cabrera; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Tigre

La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.