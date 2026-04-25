Pelota libre por celular: cómo ver en vivo Sarmiento vs. Tigre
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Sarmiento vs. Tigre por el Torneo Apertura.
El Estadio Eva Perón será testigo este sábado, a partir de las 19:15, de un enfrentamiento donde las necesidades y las urgencias se cruzan en el camino hacia los playoffs del Apertura. Sarmiento de Junín y Tigre se miden en una verdadera "final" en la lucha por la clasificación, en un duelo que promete ser el punto de quiebre para el futuro inmediato de ambos planteles.
Para el "Verde", el panorama se volvió cuesta arriba tras un amago de recuperación. Los dirigidos por Facundo Sava habían logrado encadenar tres triunfos consecutivos que encendieron la ilusión, pero la inestabilidad volvió a golpear la puerta: dos derrotas seguidas por 2-1 (primero ante Gimnasia en casa y luego contra Rosario Central en Arroyito) lo dejaron contra las cuerdas.
Actualmente, Sarmiento ocupa la undécima posición de la Zona B con 16 puntos. La matemática es cruel pero clara: está obligado a vencer a Tigre para llegar a las 19 unidades y mantener las chances vivas hasta la última fecha, cuando se complete la jornada postergada por el paro general.
Por el lado de la visita, la realidad de Tigre resulta tan extraña como crítica. El conjunto de Victoria acarrea una pesada racha de 11 partidos sin ganar entre el torneo doméstico y la Copa Sudamericana. Sin embargo, pese a esta sequía de triunfos, el reciente empate ante Huracán lo mantuvo con vida.
Con 16 unidades y ubicado en el noveno puesto —a solo un punto de la zona de clasificación que hoy cierra Gimnasia—, el "Matador" todavía tiene el destino en sus manos. Si logra reencontrarse con la victoria en Junín, dependerá de sí mismo para entrar en la fase eliminatoria, aunque sabe que ya no tiene margen para un nuevo traspié.
Dos equipos golpeados, un solo objetivo y la presión del reloj: Junín dictará sentencia este sábado sobre quién sigue en carrera y quién se despide del sueño de los octavos.
Formaciones del encuentro
Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría; Agustín Seyral; Juan Insaurralde; Nicolás Pasquini; Santiago Salle; Mauricio Martínez; Cristian Zabala; Julián Contrera; Junior Marabel; Pablo Magnín. DT: Facundo Sava.
Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno; Joaquín Laso; Alan Barrionuevo; Federico Alvarez; Jalil Elías; Leyes; Jabes Saralegui; Gonzalo Martínez; Elías Cabrera; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Tigre
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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