Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Sarmiento vs. Tigre
Se juega este sábado el duelo Sarmiento vs. Tigre, partido clave por el Torneo Apertura 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Sarmiento de Junín y Tigre se verán las caras este sábado desde las 19:15 en el Estadio Eva Perón, en un duelo correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 que puede ser determinante para ambos en la lucha por la clasificación.
El conjunto de Junín llega con la obligación de sumar de a tres para sostener sus aspiraciones de meterse entre los ocho mejores. Después de un buen momento en el que encadenó tres victorias consecutivas, el equipo dirigido por Facundo Sava sufrió dos caídas seguidas que complicaron su panorama: primero ante Gimnasia y Esgrima La Plata como local y luego frente a Rosario Central en Arroyito, ambas por 2-1.
Actualmente, Sarmiento suma 16 puntos y ocupa el 11° puesto de la Zona B, a cuatro unidades de la zona de clasificación. Con solo dos encuentros por disputarse, necesita vencer a Tigre para llegar con chances a la última jornada —la novena fecha reprogramada tras el paro del fútbol argentino— y mantener viva la ilusión de avanzar a octavos.
Del otro lado, el presente de Tigre también genera preocupación. El equipo de Victoria acumula once partidos sin victorias entre todas las competencias, tras igualar 1-1 frente a Huracán en su última presentación. Nueve de esos encuentros corresponden al torneo local y los restantes a la Copa Sudamericana.
A pesar de la racha negativa, el Matador todavía depende de sí mismo: se ubica noveno en la Zona B, a solo un punto de Gimnasia, el último equipo que hoy estaría ingresando a los playoffs. Un triunfo en Junín no solo cortaría la sequía, sino que lo dejaría bien perfilado de cara a la definición del campeonato.
Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Tigre
El encuentro será transmitido por la señal de ESPN Premium. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol.
Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar ESPN Premium:
- Canales 123 de Flow.
- Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.
- Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.
El probable once inicial de Sarmiento vs. Tigre, por el Torneo Apertura
Javier Burrai; Thiago Santamaría; Agustín Seyral; Juan Insaurralde; Nicolás Pasquini; Santiago Salle; Mauricio Martínez; Cristian Zabala; Julián Contrera; Junior Marabel; Pablo Magnín. DT: Facundo Sava.
La posible formación de Tigre vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura
Felipe Zenobio; Valentín Moreno; Joaquín Laso; Alan Barrionuevo; Federico Alvarez; Jalil Elías; Leyes; Jabes Saralegui; Gonzalo Martínez; Elías Cabrera; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Temas
Las Más Leídas
Dejá tu comentario