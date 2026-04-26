Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Sarmiento vs. Tigre

Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Tigre

El encuentro será transmitido por la señal de ESPN Premium. El partido también se podrá seguir de manera online desde las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play, siempre que se tenga contratado el Pack Fútbol.

Para ver el evento se debe tener contratado el Pack Fútbol y sintonizar ESPN Premium:

Canales 123 de Flow.

Canales 604 (SD) y 1604 (HD) de DirecTV.

Canales 111 (SD) y 1017 (HD) de Telecentro.

El probable once inicial de Sarmiento vs. Tigre, por el Torneo Apertura

Javier Burrai; Thiago Santamaría; Agustín Seyral; Juan Insaurralde; Nicolás Pasquini; Santiago Salle; Mauricio Martínez; Cristian Zabala; Julián Contrera; Junior Marabel; Pablo Magnín. DT: Facundo Sava.

La posible formación de Tigre vs. Sarmiento, por el Torneo Apertura

Felipe Zenobio; Valentín Moreno; Joaquín Laso; Alan Barrionuevo; Federico Alvarez; Jalil Elías; Leyes; Jabes Saralegui; Gonzalo Martínez; Elías Cabrera; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.